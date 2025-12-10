水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNONらキャスト9人が「愛してるゲーム」で全力対決
先週5日に全国351劇場で公開された実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。本作で、にいさとるの原作漫画に描かれた個性あふれるキャラクターを全身で体現したキャスト陣の素の魅力”が爆発したスペシャル映像が解禁された。
【動画】優勝したのは誰？「愛してるゲーム」特別映像
主人公・桜たちの憩いの場「喫茶ポトス」のセットに、劇中衣装のままキャスト9人が集合。撮影の合間とは思えないほど全力で挑んだのは…まさかの「愛してるゲーム」。
男性陣が一対一で向き合い、制限時間30秒のあいだに交互で「愛してる」を言い合い、先に照れたら負け。30秒以内に決着しない場合は、八木莉可子が独自の感性で判定を下す。2ヶ月に及ぶ沖縄ロケで深めた絆があるからこそ成立した“照れのぶつかり合い”。それぞれのキャストが声色、距離感、ジェスチャー…ありとあらゆる手を使って相手の心を揺さぶりにかかる。
1回戦の第1試合は、柊役・中沢元紀VS楡井役・木戸大聖。同じ事務所に所属し、木戸が先輩・中沢が後輩というコンビだが、劇中では真逆の関係性。そんな二人が“素のまま”真正面で向き合うギャップが微笑ましく、八木や男性陣が見守る中、思い思いの「愛してる」が飛び交うが――。
1回戦・第2試合は、蘇枋役・綱啓永 VS 桜役・水上恒司。綱のタッセルピアスをいじりながらの挑発的な「愛してる」や、眼帯を武器にした“心理攻撃”まで飛び出す、異色の攻防が展開されていく。
1回戦・第3試合は、梅宮役・上杉柊平 VS 杉下役・JUNON。JUNONが繰り出す「愛してる」に対し、場の空気が揺れるなか、必死に耐える2人の表情に、キャスト陣から笑いが漏れる。
1回戦・第4試合は、十亀役・濱尾ノリタカ VS 兎耳山役・山下幸輝。獅子頭連トップ同士の“宿命の対決”では、順番を決めるジャンケンで山下が迷わず先行を選ぶ意外な男気を披露。止まらぬ「愛してる」の応酬の末に、勝利を掴むのはどちらか――その瞬間まで目が離せない。
さらに準決勝、決勝へと進むにつれ、戦いはさらにヒートアップ。まさかの“物理的な接近戦”や“方言バージョン”まで飛び出し、対戦相手から「めちゃくちゃ強いかも…カワイイもん！キュンとする」と降参気味の声が漏れる場面も登場。八木の“厳しいジャッジ”に、男性陣が思わずたじろぐ一幕も。そして迎えた決勝戦。ここまで勝ち上がってきた強者同士の戦い…のはずが、まさかの結末に場内は騒然。果たして優勝を手にするのは誰なのか？最後まで全力でふざけ合える9人の絆の強さが伝わる、爆笑必至の映像となっている。
【動画】優勝したのは誰？「愛してるゲーム」特別映像
主人公・桜たちの憩いの場「喫茶ポトス」のセットに、劇中衣装のままキャスト9人が集合。撮影の合間とは思えないほど全力で挑んだのは…まさかの「愛してるゲーム」。
1回戦の第1試合は、柊役・中沢元紀VS楡井役・木戸大聖。同じ事務所に所属し、木戸が先輩・中沢が後輩というコンビだが、劇中では真逆の関係性。そんな二人が“素のまま”真正面で向き合うギャップが微笑ましく、八木や男性陣が見守る中、思い思いの「愛してる」が飛び交うが――。
1回戦・第2試合は、蘇枋役・綱啓永 VS 桜役・水上恒司。綱のタッセルピアスをいじりながらの挑発的な「愛してる」や、眼帯を武器にした“心理攻撃”まで飛び出す、異色の攻防が展開されていく。
1回戦・第3試合は、梅宮役・上杉柊平 VS 杉下役・JUNON。JUNONが繰り出す「愛してる」に対し、場の空気が揺れるなか、必死に耐える2人の表情に、キャスト陣から笑いが漏れる。
1回戦・第4試合は、十亀役・濱尾ノリタカ VS 兎耳山役・山下幸輝。獅子頭連トップ同士の“宿命の対決”では、順番を決めるジャンケンで山下が迷わず先行を選ぶ意外な男気を披露。止まらぬ「愛してる」の応酬の末に、勝利を掴むのはどちらか――その瞬間まで目が離せない。
さらに準決勝、決勝へと進むにつれ、戦いはさらにヒートアップ。まさかの“物理的な接近戦”や“方言バージョン”まで飛び出し、対戦相手から「めちゃくちゃ強いかも…カワイイもん！キュンとする」と降参気味の声が漏れる場面も登場。八木の“厳しいジャッジ”に、男性陣が思わずたじろぐ一幕も。そして迎えた決勝戦。ここまで勝ち上がってきた強者同士の戦い…のはずが、まさかの結末に場内は騒然。果たして優勝を手にするのは誰なのか？最後まで全力でふざけ合える9人の絆の強さが伝わる、爆笑必至の映像となっている。