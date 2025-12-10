10日（水）全国的に師走らしい寒さになるでしょう。

＜10日（水）の天気＞

前日から続いていた冬型の気圧配置は次第にゆるんできています。北海道や東北北部では午前中は雪の降るところがありますが、次第にやんでくる見込みです。東北南部〜北陸では昼過ぎ頃まで雨やみぞれのところがあり、雷や突風に注意が必要です。東北ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあるため、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。関東〜九州ではおだやかに晴れるでしょう。空気の乾燥が続きますので、火の元にお気をつけください。

＜予想最高気温（前日差）＞

この時期らしい寒さになるでしょう。北風がおさまるぶん前日よりはしのぎやすくなりそうです。札幌 1℃（＋1）仙台 8℃（-1）新潟 8℃（-2）東京 14℃（±0）名古屋 13℃（-1）大阪 14℃（±0）鳥取 13℃（±0）高知 16℃（±0）福岡 15℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

11日（木）は午後を中心に雨の降るところが多く、12日（金）以降気温が低くなりそうです。土日は広い範囲で冷たい雨が降り、最高気温は大阪・鳥取・広島で10℃前後の予想です。週明けは晴れ間が戻りますが、冬の寒さが続くでしょう。

■札幌〜名古屋

11日（木）は低気圧が近づいて、北日本で雨や雪、風が強まる見込みです。その後も北日本や北陸で雪やみぞれの日が続くでしょう。12日（金）以降いっそう寒さが厳しくなり、札幌は真冬日になる予想です。東京も13日（土）は最高気温10℃と、お正月の頃の寒さに。14日（日）は関東や東海で久しぶりの雨が降りますが、冷たい雨で荒天になるおそれがあります。