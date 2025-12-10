『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』10周年、公開時のみんなの思い出エピソードを募集

「ついに目覚めようとしている……感じないか？」

実は、新たなる伝説の始まりとなった『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』日米同時公開は2015年12月18日。そう、2025年12月18日をもって、ちょうど公開10周年を迎えるのである。

覚えているかい？「『スター・ウォーズ』が帰ってくる」、それだけで毎日がときめいていた10年前のことを。予告編映像や新情報が解禁されるたび、その隅々までに神経を注いで観察と考察を重ねた日々。世間ではタイアップや特別商品があちこちに登場し、街に出かければ毎日のように『スター・ウォーズ』関連の展開を目にすることができた。

新キャラクターや新設定に胸を躍らせ、ハン・ソロやチューバッカといったかつてのヒーローたちに再び憧れた『フォースの覚醒』。公開初日の劇場は興奮のお祭り状態だ。コスプレ姿のファンが大勢、あちこちでライトセーバーを天に掲げたあの光景……。

あの伝説の公開日から、早10周年。それから僕たち全員は、『スター・ウォーズ』と共に、誰もが等しく10年の歳を重ねた。遥か彼方の銀河にはあれからいろいろな物語が生まれたけど、全ては10年前の『フォースの覚醒』から始まったのだ。

そこでTHE RIVERでは、来たる10周年を記念して、読者の皆様から『フォースの覚醒』公開日までの思い出エピソードを大募集。まだ誰も見たことのない、新しい『スター・ウォーズ』を心待ちにしていた日々のこと、期待や興奮と共に初日の劇場に出かけたあの時のことを、ぜひTHE RIVERにお寄せください。

みんなで、10年前の“覚醒”をここに甦らそう。

『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』思い出エピソード投稿について

10年前の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』公開日や、初回劇場鑑賞時、公開に至るまで期待に胸を膨らませていた日々のことなどについてのエピソード、当時の思い出についてお書きください。

本企画では、映画の感想や評価については募集の対象外となります。あくまでも「当時の初鑑賞に至るまで」のエピソードにてお願いいたします。

例：

「当時、職場の近くのコンビニで『スター・ウォーズ新聞』や『スター・ウォーズ』のビックリマンチョコを買い集めていたことを覚えています。新聞は何度も読み返し、公開まで指折り数えて待っていました。

公開初日はメイン館だったTOHOシネマズ日劇（今では無くなってしまいました……）にて。限定版と通常版のパンフレット2種を買い、続々と集まってくるコスプレ姿のファンの皆さんとお祭り気分で待っていました。

そして上映開始、あのテーマ曲と『STAR WARS』のロゴが闇を切り裂いた瞬間、劇場中のファンがライトセーバーを掲げて拍手喝采した光景は一生忘れられません！」

ご投稿いただいた内容は、2025年12月18日掲載予定の特集記事に使用させていただくことがございます。読みやすさのため、内容の一部を調整・編集させていただく場合がございます。

投稿締め切り：2025年12月14日（日）まで

フォースと共にあらんことを。