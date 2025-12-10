高石あかり「ばけばけ」第54話（C）NHK

【モデルプレス＝2025/12/10】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第54話が、12月11日に放送される。

◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」


朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。

◆「ばけばけ」第54話／12月11日（木）放送


ヘブン（トミー・バストウ）が自分の過去をリヨ（北香那）や錦織（吉沢亮）に語っていた頃、トキ（高石あかり）は胸のモヤモヤの答えもわからずサワの元にいた。そこに司之介（岡部たかし）が合流し、サワもリヨの応援をすることになってしまい、トキのモヤモヤが加速する。

一方、ヘブンの話は過去の結婚生活に差し掛かっていた。かつてある女性と結婚していたと語るヘブンはそこで自分が犯してしまった過ちを告げる。

（modelpress編集部）

