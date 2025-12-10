人気レースクイーンの池永百合（29）が10日までに自身のインスタグラムを更新。屋外でのミニスカ姿を披露した。

「こんばんは 11/14(日)フェスタソーレ撮影会の予約がスタートしました！ご予約よろしくお願いします」と呼び掛け、屋外でのミニスカ・ショットをアップ。

「1部2部のスタジオでは、黒サンタと赤サンタをそれぞれ着ます 野外ではミニスカブーツの予定です 年内最後の撮影会、みんなと過ごせたら嬉しいです」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ハートのピアス可愛い」「可愛い過ぎる」「いつも美しい」「めちゃくちゃ素敵だよだよ」「いつ見ても最上級に可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。趣味はスポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。