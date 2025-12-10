女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第53話が放送され、英語教師レフカダ・ヘブンが結婚していた過去が初めて明かされた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第53話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の快気祝いパーティー。江藤リヨ（北香那）の想いを知り、ヘブンは返事の前に自分の過去を聞いてほしいと、アメリカ時代に経験した一人の女性との思い出を語り始める。それは、ヘブンの心に今も深く刻まれた、大切で悲しい記憶…という展開。

リヨは英語で「強く強くお慕いしています。松江に残って、私と夫婦になっていただけませんか」とプロポーズ。真剣な眼差しに、ヘブンも初めて自身の半生を真摯に語り始めた。

ヘブンはギリシャで生まれ、幼くして両親と別れ、アイルランドに住む叔母に育てられた。フランス、イギリスと転々とし、アメリカへ。そして、今は日本にいる。

「これからも鳥のように彷徨い続けるでしょう。残念ながらこれは、居場所を定められない私の宿命なのです」

リヨは「やってみなきゃ分からないじゃないですか」。ヘブンは米国時代の結婚を打ち明けた。

ヘブンはオハイオ州シンシナティで新聞記者に。下宿のアパートで、マーサ（ミーシャ・ブルックス）という下働きの女性と出会い、親しくなる。

そして、翌月の新聞協会賞を受賞。「マーサと暮らし始めた頃の私は、気持ちも充実し、生活も仕事も順調。こんな日々が、永遠に続くような気さえしていた」。ヘブンのプロポーズに、黒人にルーツを持つマーサは「うれしいけど、それは無理。オハイオでは、違う人種との結婚は違法なの」。ヘブンは揺らぐことなく愛を貫き、挙式。神父は「最後に、こんなことは言いたくないが、今なら、まだ引き返せる」と確認した。ヘブンはマーサの手を握り「大丈夫です。永遠の愛を誓わせてください」――。

通訳した錦織も知らないヘブンの過去。「後悔はありませんでした。それどころか私は、希望と幸せに満ちていたのです」――。

SNS上には「違う人種の結婚が違法だなんて…」「胸が締めつけられる」「黒人の牧師までが祝福しない結婚」「ハリウッド映画のよう」「明日の放送がもうつらい」「これはヘブン先生の“うらめしい”なんだな」「ヘブン先生の過去、まだ途中までしか語られていないけど、色々想像できてしまって、つらい」などの声が相次いだ。

八雲は1874年（明治7年）、24歳の時に黒人女性マティと結婚。しかし当時、同州においては黒人女性との結婚は違法だった。史実ベースの悲しき展開になりそうだ。