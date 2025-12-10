5歳兄のひざの上でくつろぐ1歳妹、安心感がスゴすぎる「お父さんみたいな落ち着きがある」「くっつき虫やん」
ソファに座って仲良くテレビを観ている5歳兄と1歳妹。よく見ると、妹ちゃんはお兄ちゃんのひざの上に座りながら、左手でお兄ちゃんの左耳を触っている。その変わった姿でくつろぐ様子を収めた動画が147.3万回再生を超える反響を呼び、「お兄ちゃん、お父さんみたいな落ち着きがある」「くっつき虫やん」「ずっと見てられます」などと、コメントが寄せられた。この動画を撮ったときの状況や兄妹の普段の関係性などについて、お母さんに話を聞いた。
【写真】5歳兄と1歳妹、このあとの展開に「尊い…」
◆「兄妹じゃなくて親子じゃん」 抱っこしながら仲良くテレビを観る2人の姿に感激
――兄（タイガくん）と妹（ウタちゃん）の仲良し動画が話題になりました。動画を撮った当時の状況について教えてください。
「キッチンでの洗い物が終わってリビングに行ったら、2人でソファーにいました。しかも、ウタがタイガの上に座って耳を触りながら仲良くテレビを観ていて、『可愛いな。兄妹じゃなくて親子じゃん』と思い、急いで動画を撮りました」
――動画には、「お兄ちゃん、お父さんみたいな落ち着きがある」「何をされても怒らない優しいお兄ちゃん」といった声が寄せられました。お兄さんは普段から物事に動じない性格なのですか？
「タイガはどっしりと構えて動じないタイプですね。ウタがお腹にいるときから、ずっと産まれてくるのを楽しみにしていました。産まれた後、病院で初めて抱っこをしたときも、戸惑いながらも目をキラキラとさせてうれしそうに抱っこをしていました」
――兄妹の普段の様子はどういった感じですか？
「タイガとウタは何か通ずるものがあるのか、とても仲良しです。ウタは『ママ』はまだ言えないのに、『タイガ』と『アンパンマン』は言えます（笑）。アンパンマンとにぃにが大好きなようです。私が家事をしていると、必ずと言っていいほど、2人で遊んでいるか、テレビを一緒に観ています。タイガが動画を観ながら踊っていると一緒になって踊り、とても楽しそうな2人です」
――兄妹だけの習慣や行動はありますか？
「タイガがお菓子を食べていると、ウタも一緒にこっそりお菓子を食べることです。チョコのときは『絶対にあげないでね！』と言っていますが、そのうちあげちゃいそうな、妹に甘々なにぃにです」
◆「失敗したらまたやればいい」 子どもたちを見ていて気づかされた大事なこと
――「歳の差きょうだいで良かった」と感じたことはありますか？
「仲良く遊べることと、ケンカがなく面倒を見てくれることですね。動画のように仲良しの2人が見られて日々幸せです！」
――8歳の姉・サラちゃんもいます。サラちゃんとタイガくん、ウタちゃんの関係性を教えてください。
「サラはタイガと3歳差ですが、この2人はよくケンカをします。タイガがサラにちょっかいをかけて怒られるパターンが多いです。怒られてもタイガはサラにまとわりつきます（笑）。サラもウタのことが可愛くて仕方がないみたいで、オモチャのように遊ばれて、ウタは迷惑そうにしています（笑）」
――子育てをする中、お子さんたちに気づかされたことは？
「『失敗を恐れないこと』ですね。大人になると、ダメだったときのことを常に考えて行動しますが、子どもたちを見ていると、失敗したらまたやればいいと考えているし、もう1回挑戦しようともする。その姿に『そうだよな』と気づかされます」
――3人のお子さんを育てる上で気をつけていることは？
「『みんな平等』です。つい下の子に手がかかりがちですが、みんな平等を心がけています」
――子育てをする中で、大切にしていることを教えてください。
「子育てを楽しむことです。正直、イライラしたり上手くいかなかったりすることもたくさんありますが、例えば、おいしいものを食べたり買い物をしたりして、心の余裕を作るようにしています。自分自身の心の余裕が子どもたちにも影響を与えていると日々感じるので、“楽しむ”を心がけています」
――幸せを感じる瞬間は？
「子どもたちの寝顔を見たときですね。寝顔を見ながら『1日楽しかったな』とか『今日はたくさん怒ってしまったな』などといろいろと考えます。寝顔で1日の疲れなども吹っ飛びます！」
◆「兄妹じゃなくて親子じゃん」 抱っこしながら仲良くテレビを観る2人の姿に感激
――兄（タイガくん）と妹（ウタちゃん）の仲良し動画が話題になりました。動画を撮った当時の状況について教えてください。
「キッチンでの洗い物が終わってリビングに行ったら、2人でソファーにいました。しかも、ウタがタイガの上に座って耳を触りながら仲良くテレビを観ていて、『可愛いな。兄妹じゃなくて親子じゃん』と思い、急いで動画を撮りました」
――動画には、「お兄ちゃん、お父さんみたいな落ち着きがある」「何をされても怒らない優しいお兄ちゃん」といった声が寄せられました。お兄さんは普段から物事に動じない性格なのですか？
「タイガはどっしりと構えて動じないタイプですね。ウタがお腹にいるときから、ずっと産まれてくるのを楽しみにしていました。産まれた後、病院で初めて抱っこをしたときも、戸惑いながらも目をキラキラとさせてうれしそうに抱っこをしていました」
――兄妹の普段の様子はどういった感じですか？
「タイガとウタは何か通ずるものがあるのか、とても仲良しです。ウタは『ママ』はまだ言えないのに、『タイガ』と『アンパンマン』は言えます（笑）。アンパンマンとにぃにが大好きなようです。私が家事をしていると、必ずと言っていいほど、2人で遊んでいるか、テレビを一緒に観ています。タイガが動画を観ながら踊っていると一緒になって踊り、とても楽しそうな2人です」
――兄妹だけの習慣や行動はありますか？
「タイガがお菓子を食べていると、ウタも一緒にこっそりお菓子を食べることです。チョコのときは『絶対にあげないでね！』と言っていますが、そのうちあげちゃいそうな、妹に甘々なにぃにです」
◆「失敗したらまたやればいい」 子どもたちを見ていて気づかされた大事なこと
――「歳の差きょうだいで良かった」と感じたことはありますか？
「仲良く遊べることと、ケンカがなく面倒を見てくれることですね。動画のように仲良しの2人が見られて日々幸せです！」
――8歳の姉・サラちゃんもいます。サラちゃんとタイガくん、ウタちゃんの関係性を教えてください。
「サラはタイガと3歳差ですが、この2人はよくケンカをします。タイガがサラにちょっかいをかけて怒られるパターンが多いです。怒られてもタイガはサラにまとわりつきます（笑）。サラもウタのことが可愛くて仕方がないみたいで、オモチャのように遊ばれて、ウタは迷惑そうにしています（笑）」
――子育てをする中、お子さんたちに気づかされたことは？
「『失敗を恐れないこと』ですね。大人になると、ダメだったときのことを常に考えて行動しますが、子どもたちを見ていると、失敗したらまたやればいいと考えているし、もう1回挑戦しようともする。その姿に『そうだよな』と気づかされます」
――3人のお子さんを育てる上で気をつけていることは？
「『みんな平等』です。つい下の子に手がかかりがちですが、みんな平等を心がけています」
――子育てをする中で、大切にしていることを教えてください。
「子育てを楽しむことです。正直、イライラしたり上手くいかなかったりすることもたくさんありますが、例えば、おいしいものを食べたり買い物をしたりして、心の余裕を作るようにしています。自分自身の心の余裕が子どもたちにも影響を与えていると日々感じるので、“楽しむ”を心がけています」
――幸せを感じる瞬間は？
「子どもたちの寝顔を見たときですね。寝顔を見ながら『1日楽しかったな』とか『今日はたくさん怒ってしまったな』などといろいろと考えます。寝顔で1日の疲れなども吹っ飛びます！」