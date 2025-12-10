久しぶりに帰省した実家が、足の踏み場もないほどモノで溢れかえっていたら……。かつて整然としていた姿を知っているからこそ、その衝撃は計り知れません。「親のために」と良かれと思って始めた片付けが、実は親を追い詰めてしまうこともあります。ある親子のケースから、ゴミ屋敷化の背景にあるものを探ります。

「母のため」と思い、張り切って掃除をしたが

都内・会社員の田中美咲さん（52歳・仮名）。彼女の実家は、都心から電車で2時間ほどの距離にある郊外の戸建てです。5年前に父が亡くなってからは、母の佐藤よし子さん（75歳・仮名）が一人で暮らしていましたが、仕事の忙しさを理由に、美咲さんが実家を訪れるのは1年ぶりのことでした。

「玄関のドアを開けた瞬間、独特の埃っぽい臭いが鼻をつきました。靴を脱ぐ場所もないほどモノが溢れかえっている光景を見て、正直、帰ってこなければよかったとすら思ったほどです」

記憶の中の実家は整理整頓がなされ、きちんと掃除が行き届いた場所でした。しかし、目の前に広がっているのはまさにゴミ屋敷。

「部屋の惨状がショックで。『これじゃあ危ないよ、転んだらどうするの』って。もう、どこから手を付けたらいいのか、絶望するほどの荒れ具合で。私はすぐに着ていたコートを脱いで、腕まくりをしたんですけど」

美咲さんは、母のためを思い、すぐに「大掃除」に取り掛かりました。リビングのテーブルには、いつのか分からない調味料や薬の袋、何年も前の新聞が山積みです。美咲さんが大きなゴミ袋を広げ、手当たり次第にモノを入れ始めると、背後で母がおろおろと動き回る気配がしました。

「『それはまだ使うから』『後で整理するから置いておいて』って、母が必死に止めるんです。でも私から見れば、賞味期限切れの缶詰や、穴の開いた靴下なんて、どう見てもゴミじゃないですか。『お母さん、こんなガラクタに囲まれてたら病気になっちゃうよ！』と、そのまま掃除を続行したんです」

テキパキと部屋を片付けていく美咲さん。しかし、その善意がかえって母を追い詰めていることには気づいていませんでした。そして、美咲さんが押し入れの奥から出てきたボロボロの紙袋の束をゴミ袋に放り込もうとした瞬間、事件は起きました。

「『もう、何でも捨てないで！ 全部、大切な思い出なの！』と。あんなに必死な形相で叫ぶ母を、私は初めて見ました」

美咲さんは驚いて手を止めました。その紙袋に入っていたのは、なんでもない日常のメモ書きや、父が生前使っていた何気ない日用品、そして美咲さんが子どもの頃に書いた手紙でした。

「母は私を睨みつけるようにして『汚いのは分かってる。でも、これがないと寂しいのよ』と。私にはゴミにしか見えないものでも、母にとっては、父がいなくなった寂しさを紛らわせるために、なくてはならないものだったようで」

結局、その日は途中で片付けを中断しました。少しだけ床が見えるようになった部屋で、母は紙袋を膝に置いたまま、どこか遠くを見るように黙り込んでしまったといいます。

「部屋は綺麗になったはずなのに、母との間に距離ができてしまった気がして。今もまだモヤモヤしています。私、どうすればよかったんでしょうか」

ゴミ屋敷は「個人の怠慢」ではない。背景にある心理的SOS

親が高齢になり、配偶者との死別や自身の体力の衰えをきっかけに、家が片付けられなくなる事例が増えています。それは専門的な視点からは「セルフネグレクト（自己放任）」という状態。生活環境や自身の健康維持に必要な行為を行う意欲・能力を喪失し、あえて、あるいは結果的に自分自身の世話を放棄してしまう状態を指します。

なぜ、高齢者がセルフネグレクトに陥ってしまうのか。まず挙げられるのは、加齢による身体機能の低下です。以前のように思うように体が動かず、掃除やゴミ出しといった日常的な家事を放棄してしまうのです。認知症による判断力の低下や、うつ病などの精神疾患が原因というケースもあるでしょう。また近隣との関係性の希薄化や経済的な問題により、社会的孤立を深めることで、セルフネグレクト状態になることも珍しくありません。

そしてよし子さんのように、配偶者との別れやペットの死といった、人生における大きな変化やツラい出来事も、セルフネグレクトの引き金になりやすいといわれています。

環境省『令和4年度『ごみ屋敷』に関する調査報告書』によれば、全国の市区町村の38.0％（661市区町村）が、いわゆる「ゴミ屋敷」事案を認知していると回答しています。

家族が久しぶりに帰省して事態の深刻さに気付く――決して珍しいことではありません。ここで重要なのは「強制的な片付け」が必ずしも解決策ではないということです。モノを溜め込む行為は、孤独感や不安を埋めるための代償行為である場合もあり、無理に取り上げることは本人を深く傷つけ、さらに孤立させてしまうリスクがあります。

現在、多くの自治体では、ゴミ屋敷対策を単なるゴミ処理の問題としてではなく、福祉的な課題として捉える動きが進んでいます。前述の環境省の調査でも、対応部署として「環境・廃棄物部局」だけでなく「福祉部局」が連携して対応にあたるケースが増加傾向にあり、人の心に寄り添う支援の必要性が高まっています。

