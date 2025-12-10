＜義母、同居は厚かましい！＞「ひとり暮らしは可哀想」夫の提案にゾッ…！絶対にイヤ【第1話まんが】
私（ミオ、38歳）は夫（コウスケ、38歳）と小6の娘（ノア）との3人暮らし。夫婦ともに正社員です。私たち家族は私の親名義の戸建てに住んでおり、うちから車で1時間ほどの場所に私の実家、車で30分ほどの場所に義実家があります。義父は亡くなっており、義母と義妹（サツキ）の2人暮らしです。私は結婚当初から義母と性格が合わないと思っていましたが、一時的に同居したのをキッカケに義母のことがキライになりました。
「義妹が結婚を機に家を出るから」と、義母が私たちと一緒に暮らしたがっているというのです。夫から同居を提案されて、私は思わずゾッとしてしまいました。
新婚当初はアパートで暮らしていた私たち。娘が生まれて数年が経ち、引っ越しを考えていたところ、義母に「うちで暮らしなさい」と強く言われ、夫からもしきりに「親が子育てに協力してくれるから」と同居を勧められました。
私は子育てで手一杯だったこともあり、家探しをする余裕がなく、一時的な措置として、約10か月間義実家で同居したのですが……。義母との価値観の違いに悩み、日常的に嫌がらせをされ、「やっぱりムリだ」と確信することになります。
とにかく義母の嫌がらせを挙げればキリがありません。夫はその場しのぎで義母に注意するだけで、何の解決にも至りません。当時はじめての子育てで、ただでさえ不安や戸惑いが多かった私は心も体も限界を迎えました。
実家に帰って、親にこれまでため込んできた不満をぶちまけると、「私たちは引っ越すからこの家を使ったらいい」と言ってくれました。おかげで義母との同居を解消することができたのです。
私はできるだけ冷静さを保とうとしましたが、夫が平然と言う様子に腹が立ちました。
義母は義妹が結婚して義実家を出るため、1人になるのは寂しいと言って私たち家族との同居を申し出てきました。
しかし私はかつて義母と同居したときに、義母から散々嫌がらせをされて苦しんだのです。義母の厚かましさにもイラ立ちますが、私が苦しんだことを知っているはずの夫が同居を提案してくるなんて信じられません。
しかも今私たち家族は、私の親名義の家に住んでいるのです。夫は同居を拒否する私を冷たいと責めますが、私は義母との同居は絶対に避けたいです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
