欧州ツアー2大会でPING契約プロがW優勝！未発表モデル『G440K』は投入した？【WITB】
ピンゴルフジャパンから、DPワールドツアーのツアーレポートが届いた。「12月4日〜7日に開催された欧州ツアーの2大会にて、PING契約選手がそれぞれ優勝を果たしました」と、同社広報。
【画像】キャロウェイの未発表ドライバーはこんな色
「南アフリカで開催された『Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player』でクリストファー・レイタン選手がツアー2勝目を飾りました。オーストラリアで開催された『Crown Australian Open』では、ラスムス・ニールガード-ピーターセン選手がツアー初勝利を飾り、2026年全英オープンの出場権を獲得しました。両大会で優勝を果たしたレイタン選手とラスムス選手は、ともに『G440』ドライバーの高い直進性と安定した弾道を最大限に生かし4日間を通じて圧巻のティショットを披露。
レイタン選手は最終日のFWキープ率92.9％と驚異的な精度を記録し、同1位を獲得。また、平均332.5yd（大会平均314.9yd）と飛距離でも6位に入り“飛ばして曲げない” 理想的なドライビングを体現。一方、ラスムス選手も4日間の平均FWキープ率85.0％と高い数値をマーク。攻める場面と守る場面のいずれも『G440』ドライバーのブレない弾道が大きな武器となりました。今シーズンの同ツアーにおけるFWキープ率ランクも4位につけており、その安定感の高さが光ります」（同）
下記が2人の使用クラブになるが、未発表ドライバー『G440K』は使用していなかった。また、『Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player』では、キャロウェイ契約のトム・マッキビンが未発表ドライバー『QUANTUM???MAX』を使用する姿が確認できた。
当該モデルは先週適合リストに登録されたばかりで、同週開催の「ヒーローワールドチャレンジ」でも『QUANTUM???』を投入したサム・バーンズが平均315.30ydで1位に。そして、テーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D』を投入したスコッティ・シェフラーは、FWキープ率90.38%（47回/52ホール）で1位だった。【クリストファー・レイタンの使用ギア】1W：G440 MAX（9°Tensei Pro White 1K 60TX）3W：G440 MAX（15°Tensei Pro White 1K 80TX）3UTI：iDi（20°Tensei 1K Black 95HY）4I〜9I：BLUEPRINT S（KBS TOUR 130X）P,A,S,LW：PINGプロトタイプ（46S,50S,54S,58T）PT：PING 2021 PUTTER HARWOODBALL：タイトリストPro V1 【ラスムス・ニールガード-ピーターセンの使用ギア】1W：G440 LST（9°Tensei Pro White 1K 60TX 45.25?D4）3W：G440 MAX（15°Tensei Pro White 1K 70TX 42.5?D3）4I〜PＷ：i240（DG Tour Issue X100）A,S,LW：PINGプロトタイプ（50S,54S,58T 〃 ）PT：PLD OSLO H（カスタム）BALL：タイトリストPro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州ツアー2大会でPING契約プロがW優勝！未発表モデル『G440K』は投入した？【WITB】
世界1位シェフラー、松山英樹に及ばず3連覇逃す それでも「非常にいい状態だ」
青いフェースの『Qi4D』!? スコッティ・シェフラーが未発表1Wに変更して首位タイ発進
キャロウェイ『QUANTUM』に、コブラ『OPTM』!? 新1Wヘッドが続々適合リスト登録
未発表ドライバー『G440K』を発見、PING契約プロの第一印象は？
【画像】キャロウェイの未発表ドライバーはこんな色
「南アフリカで開催された『Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player』でクリストファー・レイタン選手がツアー2勝目を飾りました。オーストラリアで開催された『Crown Australian Open』では、ラスムス・ニールガード-ピーターセン選手がツアー初勝利を飾り、2026年全英オープンの出場権を獲得しました。両大会で優勝を果たしたレイタン選手とラスムス選手は、ともに『G440』ドライバーの高い直進性と安定した弾道を最大限に生かし4日間を通じて圧巻のティショットを披露。
レイタン選手は最終日のFWキープ率92.9％と驚異的な精度を記録し、同1位を獲得。また、平均332.5yd（大会平均314.9yd）と飛距離でも6位に入り“飛ばして曲げない” 理想的なドライビングを体現。一方、ラスムス選手も4日間の平均FWキープ率85.0％と高い数値をマーク。攻める場面と守る場面のいずれも『G440』ドライバーのブレない弾道が大きな武器となりました。今シーズンの同ツアーにおけるFWキープ率ランクも4位につけており、その安定感の高さが光ります」（同）
下記が2人の使用クラブになるが、未発表ドライバー『G440K』は使用していなかった。また、『Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player』では、キャロウェイ契約のトム・マッキビンが未発表ドライバー『QUANTUM???MAX』を使用する姿が確認できた。
当該モデルは先週適合リストに登録されたばかりで、同週開催の「ヒーローワールドチャレンジ」でも『QUANTUM???』を投入したサム・バーンズが平均315.30ydで1位に。そして、テーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D』を投入したスコッティ・シェフラーは、FWキープ率90.38%（47回/52ホール）で1位だった。【クリストファー・レイタンの使用ギア】1W：G440 MAX（9°Tensei Pro White 1K 60TX）3W：G440 MAX（15°Tensei Pro White 1K 80TX）3UTI：iDi（20°Tensei 1K Black 95HY）4I〜9I：BLUEPRINT S（KBS TOUR 130X）P,A,S,LW：PINGプロトタイプ（46S,50S,54S,58T）PT：PING 2021 PUTTER HARWOODBALL：タイトリストPro V1 【ラスムス・ニールガード-ピーターセンの使用ギア】1W：G440 LST（9°Tensei Pro White 1K 60TX 45.25?D4）3W：G440 MAX（15°Tensei Pro White 1K 70TX 42.5?D3）4I〜PＷ：i240（DG Tour Issue X100）A,S,LW：PINGプロトタイプ（50S,54S,58T 〃 ）PT：PLD OSLO H（カスタム）BALL：タイトリストPro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州ツアー2大会でPING契約プロがW優勝！未発表モデル『G440K』は投入した？【WITB】
世界1位シェフラー、松山英樹に及ばず3連覇逃す それでも「非常にいい状態だ」
青いフェースの『Qi4D』!? スコッティ・シェフラーが未発表1Wに変更して首位タイ発進
キャロウェイ『QUANTUM』に、コブラ『OPTM』!? 新1Wヘッドが続々適合リスト登録
未発表ドライバー『G440K』を発見、PING契約プロの第一印象は？