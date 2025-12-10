出場機会に恵まれない選手救済の「現役ドラフト」が９日、オンラインによる非公開で行われ、広島は楽天から辰見鴻之介内野手（２５）を獲得し、大道温貴投手（２６）がヤクルトへ移籍することが決まった。辰見は今季のイースタン・リーグ盗塁王で快足が最大の武器。球団は足のスペシャリストとして、大きな期待をかける。

みちのくの韋駄天（いだてん）がカープに加わる。取材に応じた山根雅仁編成部長は「体の線は細いが、足の速さはずばぬけている」と辰見を評価。今回の現役ドラフトを「満足している」と総括した。

辰見は２０２２年度の育成ドラフト１位で楽天に入団。１年目の２３年途中に支配下登録となり、２４年に１軍デビューを果たした。同年オフに戦力外通告を受けて育成で再契約を結び、今年７月に再び支配下に昇格。今季１軍出場はなく、通算でも２試合の出場にとどまっている。

一方でイースタンでは今季８８試合に出場し、打率・２８０、３１盗塁。２位に１１個の大差をつけ、ぶっちぎりでの盗塁王に輝いた。

チームは伝統的に機動力野球を展開しているが、今季のチーム盗塁数は５７でリーグ５位。山根編成部長は「１軍で羽月が先発出場した時に、『ここっ！』という時に走る選手がいないと思った。走れる選手が欲しいと思って指名させていただいた」と説明した。

代走の切り札としての期待に加え、内外野をこなせるユーティリティー性も評価する。辰見は今回の移籍に際して、「あるかなと思っていたので、驚きはありませんでした」とコメントした。活躍の場を広島に移し、ダイヤモンドを駆け回る。

◇辰見 鴻之介（たつみ・こうのすけ）２０００年１１月２４日生まれ、福岡県出身。１７６センチ、６７キロ。右投げ右打ちの内野手。香住丘−西南学院大を経て２２年育成ドラフト１位で楽天入り。２３年７月に支配下昇格を果たした。１軍出場は２４年のみで、２試合に出場し３打数０安打。同年オフに育成契約となったが、今季７月に支配下へ戻った。今年度ファームの選手を対象とした「デイリースポーツ選定 技能賞」を受賞。