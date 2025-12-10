ÌîÂ¼¿¿Èþ¡¢À®Ä¹¤·¤¿¡ÈÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¡É¤È¤Î¥¨¥â¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¾Ð´é!!¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÅÏµ´¡Ù¿·ºî¤Ç¹â¶¶Ç«²»¡õÇµ°¦¤ÈºÆ²ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¿¿Èþ¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢TBS·ÏÄ¹¼÷¥É¥é¥Þ¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤ÇÌîÂ¼¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶Ç«²»¡Ê¤æ¤¡Ë¡¢¹â¶¶Çµ°¦¡Ê¤ß¤¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü 15ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¡×Ì¼Ìò¤Î¹â¶¶Ç«²»¡õÇµ°¦¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÌîÂ¼¿¿Èþ
¡¡1990Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤Ï¡¢¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤óµÓËÜ¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤äÃ±È¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢BS-TBS¤Ç12·î20Æü¡¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¸½Âå¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤«¡©¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¡£21Ç¯¤Ë95ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¡ÈAI¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Æ¯¡É¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÌîÂ¼¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¼´¤È¤Ê¤ë²¬ÁÒ²È¤Î»Í½÷¡¦ÍÕ»Ò¡ÊÂç¸¶ÍÕ»Ò¡ËÌò¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¼Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇ«²»¡¢Çµ°¦¤È¤Ïº£²ó¤Î¿·ºî¼ýÏ¿¤Î¾ì¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇò¤¤Éþ¤Î¹â¶¶Ç«²»¡Ê¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¥»¡¼¥éÉþ¤Î¹â¶¶Çµ°¦¡Ê¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖHappy birthday ¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¾Ð´é!!¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¿¿Èþ¤µ¤ó¤È¤Û¤ó¤È¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÏµ´³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»°»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öº£¤«¤é¥¹¥´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¡×Ì¼Ìò¤Î¹â¶¶Ç«²»¡õÇµ°¦¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÌîÂ¼¿¿Èþ
¡¡1990Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¤Ï¡¢¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤óµÓËÜ¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤äÃ±È¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÌîÂ¼¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¼´¤È¤Ê¤ë²¬ÁÒ²È¤Î»Í½÷¡¦ÍÕ»Ò¡ÊÂç¸¶ÍÕ»Ò¡ËÌò¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¼Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇ«²»¡¢Çµ°¦¤È¤Ïº£²ó¤Î¿·ºî¼ýÏ¿¤Î¾ì¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇò¤¤Éþ¤Î¹â¶¶Ç«²»¡Ê¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¥»¡¼¥éÉþ¤Î¹â¶¶Çµ°¦¡Ê¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖHappy birthday ¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¾Ð´é!!¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¿¿Èþ¤µ¤ó¤È¤Û¤ó¤È¤Î²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅÏµ´³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»°»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Öº£¤«¤é¥¹¥´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£