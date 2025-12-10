「ESCAPE」結木滉星、“普段と真逆の関係”演じた佐野勇斗と相談したこと「主人公の壁になる役」への思い明かす【モデルプレスインタビュー】
◆佐野勇斗＆桜田ひよりW主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」
女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める今作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなっている。結木は誘拐犯グループの1人、暴力的で後先を考えない性格の山口を演じている。
◆結木滉星、演じる役への印象
― 「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に出演が決まったときの心境を教えて下さい。
結木：今回やらせてもらう役柄は、この作品において唯一の悪というか、主演の2人にとって立ち向かう1つの壁になる役柄だったのでプレッシャーを感じたのを覚えています。それでもこんな素敵なオリジナル作品に参加する事が出来て嬉しかったし、クランクインが楽しみという気持ちの方が強かったですね。
― 今回演じる山口健二という役について、台本を最初に読んだ時の印象と、実際に演じてみた印象を教えてください。撮影を重ねる中で、役柄や作品に対する捉え方に変化はありましたか？
結木：僕がクランクイン前に抱いていた山口へのイメージは、もう少し“静かに燃えている青い炎”のようなイメージだったんですけれど、実際に現場に入って監督と山口を作っていく中で“感情的で真っ赤な炎”という認識に変わっていきました。そこのギャップはありましたが、感情的な分、山口として感じたままシンプルにお芝居していけたらなと思いました。
◆結木滉星、佐野勇斗との撮影エピソード
― 撮影現場の雰囲気はいかがでしたか？主演の1人・佐野さんとはプライベートでも交流があると伺いましたが、演技をする上でお互いにすり合わせた部分はありますか？
結木：勇斗とは凄く仲良くさせてもらっているんですけど、今回のお互いの役柄がその真逆で全く仲良くないので、どうやって仲が悪く見えるのか現場で相談しながらやっていました。カメラが回っていない時は相変わらずな感じでしたが、本番ではお互い切り替えられたのでなんか凄く新鮮な気持ちでした。
― 物語も終盤に差し掛かり、今後の展開にも注目が集まっています。最終話に向けての見どころや、結木さんが思う注目ポイントを教えてください。
結木：これまでハチとリンダは逃亡しながらもその都度壁に立ち向かってきました。そんな2人が最も立ち向かうべきそれぞれの親との問題。最終回で2人がどんな決断を下すのか、この物語はどういう終わりを迎えるのか、是非注目してみていただけたらなと思っています。
◆結木滉星が悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
結木：自分がこの世界に入ってあまり経っていない時の舞台出演で1人の先輩からメンタル的に追い詰められた時は正直しんどかったです。でも途中から“見返してやりたい”という気持ちに変わっていって、たまに今でもその事を思い出すと自分の原動力になったりしてるので、今思えば感謝しています。
◆結木滉星の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、結木さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
結木：僕が秘訣を教えられる立場ではないんですが、感謝の気持ちは忘れないようにしています。僕が今ここにいるのもこの仕事をやっているのも沢山の人に支えられての事なので、それだけは忘れないように心がけています。感謝の気持ちを忘れずに、1つ1つの仕事をなるべく楽しんでやるように意識しています。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆結木滉星（ゆうき・こうせい）プロフィール
1994年生まれ、大分県出身。スーパー戦隊シリーズ「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」朝加圭一郎／パトレン1号役で注目を集める。その他の出演作に、ドラマ「能面検事」、「パーセント」、「風間公親−教場0−」、「ゼイチョー〜『払えない』にはワケがある〜」、「ダブルチート 偽りの警官」など。新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」山口健二役で出演中。
