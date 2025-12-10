Snow Man目黒蓮“ふくよかな坂本”姿で迫力アクション見せる「SAKAMOTO DAYS」特報解禁・公開日も決定
【モデルプレス＝2025/12/10】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」の公開日が、2026年4月29日に決定。あわせて、特報映像が解禁された。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
今回解禁となったのは目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々が目を引く特報映像。坂本がこよなく愛する妻の葵（上戸彩）と大事な一人娘の花（吉本実由）との平和な日常も映し出されながら、その一方で懸賞金をかけられた坂本が悪党と戦う不穏な日常の始まりが映し出される。
すでに“スマートな坂本”のアクションシーンは公開されており、本作の再現度への期待が高まっていたが、ついに、“ふくよかな坂本”のアクションシーンが初解禁となった。推定体重140kgのふくよかな体型の坂本の撮影日は、毎日約4時間かけて施された特殊メイクにより驚異的な変貌を遂げ、正反対な“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”という【一人二面性】の巧みな表現を完璧に体現した。
本格的なアクションに初挑戦という目黒が、どちらの坂本の姿でも超人的なキレとスピード感で大迫力のアクションを存分に魅せつける。目黒は出演解禁時に「特に、これまでで一番多くのアクションに挑戦していますので皆さん、楽しみにしてて欲しいです！」とコメントを寄せるなど、アクションシーンに自信をのぞかせており、まさに本格アクションエンターテインメント作品を予感させる特報映像に仕上がった。
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）するヒットコミック「SAKAMOTO DAYS」。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーである。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻。Netflixでの全世界配信では初週にして860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、ヒットを記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で圧倒的な熱狂を巻き起こしている本作が、実写映画化される。（modelpress編集部）
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」特報映像解禁
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
