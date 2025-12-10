日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3081（+15.0　+0.49%）
ホンダ　1558（+33　+2.16%）
三菱ＵＦＪ　2449（-37　-1.49%）
みずほＦＧ　5695（+47　+0.83%）
三井住友ＦＧ　4880（+31　+0.64%）
東京海上　5553（+7　+0.13%）
ＮＴＴ　153（-0.8　-0.52%）
ＫＤＤＩ　2681（-4　-0.15%）
ソフトバンク　217（-0.9　-0.41%）
伊藤忠　9614（+70　+0.73%）
三菱商　3841（+31　+0.81%）
三井物　4327（+19　+0.44%）
武田　4475（-20　-0.44%）
第一三共　3471（+1　+0.03%）
信越化　4779（-8　-0.17%）
日立　4944（+34　+0.69%）
ソニーＧ　4324（+18　+0.42%）
三菱電　4611（+18　+0.39%）
ダイキン　19424（-76　-0.39%）
三菱重　4294（+28　+0.66%）
村田製　3389（-12　-0.35%）
東エレク　33875（+285　+0.85%）
ＨＯＹＡ　23684（+84　+0.36%）
ＪＴ　5786（-4　-0.07%）
セブン＆アイ　2076（+5　+0.24%）
ファストリ　55845（+175　+0.31%）
リクルート　8080（0　0.00%）
任天堂　11862（-38　-0.32%）
ソフトバンクＧ　18969（+169　+0.90%）
キーエンス（普通株）　54601（+351　+0.65%）