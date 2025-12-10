日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3081（+15.0 +0.49%）
ホンダ 1558（+33 +2.16%）
三菱ＵＦＪ 2449（-37 -1.49%）
みずほＦＧ 5695（+47 +0.83%）
三井住友ＦＧ 4880（+31 +0.64%）
東京海上 5553（+7 +0.13%）
ＮＴＴ 153（-0.8 -0.52%）
ＫＤＤＩ 2681（-4 -0.15%）
ソフトバンク 217（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 9614（+70 +0.73%）
三菱商 3841（+31 +0.81%）
三井物 4327（+19 +0.44%）
武田 4475（-20 -0.44%）
第一三共 3471（+1 +0.03%）
信越化 4779（-8 -0.17%）
日立 4944（+34 +0.69%）
ソニーＧ 4324（+18 +0.42%）
三菱電 4611（+18 +0.39%）
ダイキン 19424（-76 -0.39%）
三菱重 4294（+28 +0.66%）
村田製 3389（-12 -0.35%）
東エレク 33875（+285 +0.85%）
ＨＯＹＡ 23684（+84 +0.36%）
ＪＴ 5786（-4 -0.07%）
セブン＆アイ 2076（+5 +0.24%）
ファストリ 55845（+175 +0.31%）
リクルート 8080（0 0.00%）
任天堂 11862（-38 -0.32%）
ソフトバンクＧ 18969（+169 +0.90%）
キーエンス（普通株） 54601（+351 +0.65%）
