東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.88　高値156.95　安値155.74

158.52　ハイブレイク
157.73　抵抗2
157.31　抵抗1
156.52　ピボット
156.10　支持1
155.31　支持2
154.89　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1627　高値1.1657　安値1.1615

1.1693　ハイブレイク
1.1675　抵抗2
1.1651　抵抗1
1.1633　ピボット
1.1609　支持1
1.1591　支持2
1.1567　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3297　高値1.3356　安値1.3288

1.3407　ハイブレイク
1.3382　抵抗2
1.3339　抵抗1
1.3314　ピボット
1.3271　支持1
1.3246　支持2
1.3203　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8063　高値0.8083　安値0.8050

0.8114　ハイブレイク
0.8098　抵抗2
0.8081　抵抗1
0.8065　ピボット
0.8048　支持1
0.8032　支持2
0.8015　ローブレイク