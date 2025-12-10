東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.88 高値156.95 安値155.74
158.52 ハイブレイク
157.73 抵抗2
157.31 抵抗1
156.52 ピボット
156.10 支持1
155.31 支持2
154.89 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1627 高値1.1657 安値1.1615
1.1693 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1633 ピボット
1.1609 支持1
1.1591 支持2
1.1567 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3297 高値1.3356 安値1.3288
1.3407 ハイブレイク
1.3382 抵抗2
1.3339 抵抗1
1.3314 ピボット
1.3271 支持1
1.3246 支持2
1.3203 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8063 高値0.8083 安値0.8050
0.8114 ハイブレイク
0.8098 抵抗2
0.8081 抵抗1
0.8065 ピボット
0.8048 支持1
0.8032 支持2
0.8015 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.88 高値156.95 安値155.74
158.52 ハイブレイク
157.73 抵抗2
157.31 抵抗1
156.52 ピボット
156.10 支持1
155.31 支持2
154.89 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1627 高値1.1657 安値1.1615
1.1693 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1633 ピボット
1.1609 支持1
1.1591 支持2
1.1567 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3297 高値1.3356 安値1.3288
1.3407 ハイブレイク
1.3382 抵抗2
1.3339 抵抗1
1.3314 ピボット
1.3271 支持1
1.3246 支持2
1.3203 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8063 高値0.8083 安値0.8050
0.8114 ハイブレイク
0.8098 抵抗2
0.8081 抵抗1
0.8065 ピボット
0.8048 支持1
0.8032 支持2
0.8015 ローブレイク