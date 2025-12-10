12月24日22時よりフジテレビ系で放送される國村隼主演のスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』に加藤史帆が出演することが決定。あわせてポスタービジュアルが公開された。

本作は、最愛の妻の失い、ふさぎ込む男・渡会喜一郎（70歳）と、才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（28歳）の世代も性格も異なる2人の男が、思わぬきっかけで始まったピアノのレッスンを通して心を通わせ、止まっていた人生の時間を再び動かしていくヒューマンドラマ。美しい「月の光」の旋律をめぐる交流と、ウイスキーを飲み交わす時間を通じて、2人はそれぞれの過去や傷と向き合い、やがて未来への一歩を踏み出していく、喪失から再生の過程を描く。最愛の妻を失い、人生の時間が止まってしまった主人公・渡会喜一郎を國村が演じる。

本作でフジテレビドラマ初出演を果たす元日向坂46の加藤が演じるのは、デザイナーとして活躍する28歳のゆりあ。INIの尾崎匠海演じる匠とは幼なじみで、今は恋人同士という役どころだ。匠のピアノの才能を信じて背中を押すが、匠は夢にふたをしたまま動けずにいた。そんな煮え切らない日々を送る中、匠はゆりあに結婚の話をちらつかせるが、ゆりあの反応はそっけなく「今じゃない」と一蹴されてしまう。人生の岐路に立つ2人は、はたしてどんな道を選択するのか……。

加藤は本作への出演について、「心が温まる、クリスマスにぴったりな物語だと感じました。私が演じるゆりあは一本芯を持った女の子。その内面の強さを表現できたらと思います」とコメント。國村、尾崎とは今回初共演となり、「光栄です」と喜びのメッセージを寄せている。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、ピアノをテーマにしたハートフルなドラマの世界観を表現するため、冬の夜明けを感じさせる空気の中で、連弾してほほえむ喜一郎（國村隼）と匠（尾崎匠海）を中心とした構図に。手紙を読む喜一郎の亡き妻・小百合（片平なぎさ）、柔和な笑顔を見せる匠の恋人・ゆりあ（加藤史帆）、そして、ウィスキーで乾杯する面々と、いくつかの場面をコラージュしながら、ドラマのストーリーが走馬灯のように感じられるようなビジュアルに仕上がった。

また、本作の予告編が12月10日19時に、TVer、フジテレビ公式YouTube、ドラマ公式SNSで公開される。

加藤のほか、レストランの店長役でお笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮、写真店・店主役で春海四方の出演も決定した。

■加藤史帆（ゆりあ役）コメント・今作のオファーを受けた時の感想心が温まる、クリスマスにぴったりな物語だと感じました。私が演じるゆりあは一本芯を持った女の子。その内面の強さを表現できたらと思います。

・初共演の國村隼の印象今日はじめてお会いしましたが、おおらかでとても優しい印象を受けました。テレビでずっと拝見してきた方とご一緒できることが本当に光栄です。尾崎匠海さんは、日向坂46として活動していた頃に歌番組でご一緒したことがあり、今回俳優として再び共演できるのがとても新鮮です。優しく声をかけてくださり、撮影がますます楽しみになりました。

・視聴者へのメッセージ“一歩踏み出すと世界は変わる”というメッセージが込められた、クリスマスにぴったりな温かく優しいドラマです。ぜひ楽しんでご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）