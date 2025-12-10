１０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，サトウ食品<2923>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>
出所：MINKABU PRESS
