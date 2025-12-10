９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８８銭前後と前日と比べて９５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円４０銭前後と同９５銭程度のユーロ高・円安だった。



日銀の植田和男総裁は９日夕、英紙フィナンシャルタイムズ（ＦＴ）のインタビューで「持続的な２％のインフレに近づいている」などと発言し、来週の金融政策決定会合での利上げ観測が一段と強まったことから円が買われる場面があった。ただ、２０２６年の米利下げペースが緩やかになるとの見方に加え、日本の財政悪化懸念が根強いこともあって断続的にドル買い・円売りが流入。この日に米労働省が発表した雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で、１０月の求人数が前月から増加したことが分かると、米長期金利が上昇するとともにドル円相場は一時１５６円９５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２７ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS