¥·¥ã¥ï¡¼Ãæ¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Àøºß°Õ¼±¤¬Æ¯¤¡¢»×¹Í¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ä¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö°ìÅÙ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡Ö50ºÐ¤Ç¤âµ²±ÎÏ¤Ï¥¢¥Ã¥×¡ª²ÃÎð¤Ë¾¡¤Æ¤ëÇ¾¥È¥ìË¡¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿ÃÓÅÄµÁÇî»á¤Ï¡¢ÆüËÜµ²±ÎÏÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç6²óÍ¥¾¡¡£»î¸³¡¦»ñ³Ê¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ÖÀ¤³¦µ²±ÎÏ¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¶µ¤¨¤ëÇ¾¤Ë¤Þ¤«¤»¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤é¤á¤¤Ï¡Ö1¤Ä¤ÎÆ°ºî¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¡
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Á®¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¡Ö¡¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¡Ö¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×¡Ö£¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¡×¤ÈÉÔÆ°¤Î½çÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤Ä¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¡¢¡ÖÂÎ¤òÀö¤¦¡×¡ÖÁö¤ë¡×¡Ö±¿Å¾¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤ÆÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀøºß°Õ¼±¤Ë¤è¤ê¼«Æ°Áà½Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤¬ÎÏ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê»×¹Í¤¬¹¤¬¤ë¤«¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¡ÖµïÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Êó¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢»Å»ö¾ì°Ê³°¤Ç»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤â¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¶¯À©Åª¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËµïÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¤êÊª¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËµïÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÎã¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê´Ä¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥«¥®
¡¡ºÇ¹â¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ë1¤Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¹¥¯¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤ØÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹©É×¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ñÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤È¤ê¤À¤»¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£