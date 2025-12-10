½ªÈ×¤Ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎPKÃÆ¡ª¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬º£µ¨CL¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï4Ï¢¾¡¸å¤ËÄËº¨2Ï¢ÇÔ
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë1¡Ý2¤ÈÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¹õÀ±¡£¤³¤³¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¶¯¹ëÁê¼ê¤Î¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¯¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë8°Ì°ÊÆâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢CL¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1Àá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò3¡Ý2¤Ç²¼¤·¤¿¸å¡¢Âè2Àá¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë5¡Ý1¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë1¡Ý0¤ÈÏ¢¾¡¡£Á°Àá¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÇPSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë1¡Ý4¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Å¨ÃÏ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ëÂè6Àá¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±óÆ£¹Ò¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤â¡¢Ä¾¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬½øÈ×¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£11Ê¬¤Ë¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤¬¡¢31Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¢¥Á¥§¥ë¥Ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¸òÂå¥«¡¼¥É¤ò2ËçÀÚ¤é¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£¥¢¥Á¥§¥ë¥Ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ä¥ó¡¦¥¢¥¦¥ì¥ë¡¦¥Ó¥»¥Ã¥¯¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ò·Ð¤Æ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥Ï¥ó¥É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬¡¢º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿°ì·â¤ÏGK¥¢¥ê¥½¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¶Ñ¹Õ¤¬ÇÔ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿80Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»î¹ç¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£84Ê¬¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¡¢º¸Â¤Ç½Ä¤Ë·Ò¤°¤È¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬PK³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¡¢Éâ¤«¤·¤¿°ì·â¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÄÀ¤á¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬º£µ¨¤ÎCL¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢4Ï¢¾¡¤Î¸å¤Ç2Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÆ±21Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¡0¡Ý1¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡88Ê¬¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡ÊPK¡¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë
