「希望は４分で打ち砕かれた」「一時的に混乱に陥った」バルサ相手に奮闘も逆転負け。CL５戦勝ちなしのフランクフルトに独メディアは嘆き「２失点は完全に避けられた」
日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトは現地12月９日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節でバルセロナと敵地で対戦した。
堂安が右のウイングバックで先発したフランクフルトは立ち上がりから劣勢の状況が続くも、21分に先制。カウンターからアンスガー・クナウフがゴール前に持ち込んで左足のシュートを流し込んだ。
しかし後半に入ってバルセロナの猛攻を受けると50分、マーカス・ラッシュフォードのクロスからジュル・クンデに豪快なヘディングシュートを叩き込まれて同点弾を献上。さらにその３分後にもショートコーナーの流れから、クンデに頭で決められて勝ち越しを許した。結局、１−２の逆転負けを喫して、CL５試合勝ちなしとなった。
この結果を受けて、ドイツメディア『hessenschau』は、「バルセロナ戦の希望は４分で打ち砕かれた。後半開始直後、一時的に混乱に陥った。ハーフタイムまではリードしていたものの、最終的には予想通りの敗北を喫した」と嘆いた。
またドイツ大手紙『Bild』も、次のように伝えている。
「フランクフルトにとっては苦い結果となった。２失点は完全に避けられたはずだ。ここ最近の低調な試合を経て、改善したパフォーマンスを報うことはできず、チャンピオンズリーグ敗退の危機に瀕している」
フランクフルトは次節のカラバフ戦で勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
