¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Çº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¡¢¤Ä¤¤¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Î¿Í¤ÎÎó¤Ê¤éÄ¹¤¯¤Æ¤âÊÂ¤Ó¤¿¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÀ¨ÏÓ¤Î¥ì¥¸¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó(@john11050250 )¤µ¤ó¤Î¡Ö¿ä¤·¤Î¥ì¥¸¤Î¿Í¤Ã¤Æµï¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥×¥íµé¤Î¥ì¥¸ÂÇ¤Á¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¶¦´¶ÅÙMAX¤ÎÌ¡²è¤À¡£Åê¹Æ¸å¤¹¤°¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î°ì¾ìÌÌ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¥ì¥¸¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÞµÍ¤á¤¬¿À¶È¥ì¥Ù¥ë¡ªÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¼ê¤µ¤Ð¤¤Ç·ä´Ö¤Ê¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤â»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦ÀºÅÙ¡¦°ÂÄê´¶¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÈÂÞµÍ¤á¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤Î¿ä¤·¥ì¥¸¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢8·î8Æü»þÅÀ¤Ç10.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢1.7Ëü¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÅþÃ£¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬¿Ì¤¨¤¹¤®¤ÆÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤ë¤Û¤É¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¡È¿ä¤·¥ì¥¸¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¤¤¤¤¤Í¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿ä¤·¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¸¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ë¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¡£
»Å»ö¤Ë¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤ä¡ÈÃ£À®´¶¡É¤òµá¤á¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ±¤¯»Å»ö¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¤¿¤¯¤µ¤ó»«¤¤¤Æ¤â»þµë¤ÏÆ±¤¸¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¼ê¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê½êºî¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¡È¹û¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»Ò°é¤Æ¤ÎÆü¾ï¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ë--¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î´Ñ»¡´ã¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆ°¤«¤¹
ÉáÃÊÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¡¦Æü¾ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÉÁ¤¤¤¿°åÎÅ·Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä»¨³Ø¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢SNS¤ÏTwitter¤Î¤ß¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÆüµ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ê³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Í¤ä¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ð¥ºÌ¡²è¤Ë²Ã¤¨¡¢°åÎÅÌ¡²è¤Ë¤â¶¦´¶¤È¶Ã¤¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ÎÊÒ¶ù¤ËÀø¤à¡È¿ä¤·¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó( @john11050250 )
