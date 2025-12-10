【星野リゾート】光と音の体験がさらに進化！軽井沢のケラ池スケートリンクで冬季限定「スターダスト・アイスリンク」がスタート
長野県・軽井沢の屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」は、2025年12月1日より、冬季限定イベント「スターダスト・アイスリンク」を開催している。2回目となる今シーズンはフォトジェニックスポット「星屑のトンネル」や「スターライトシューズ」が新たに加わるなど、より深い没入感を味わえるイベントへと進化している。星や氷の結晶をモチーフにした限定スイーツ「星のカケラ」も見逃せない。
【写真】夜空の星屑を歩くような没入感が味わえる「星屑のトンネル」を通ってリンクへ
■“光・音・味わい”で楽しむ多層的な星空体験
ケラ池スケートリンクは、2016年に開業し、今秋で10シーズン目を迎えた森の中のスケートリンク。今シーズンは2025年10月にオープンし、紅葉の中でスケートを楽しむ人たちでにぎわいを見せた。
現在開催中の「スターダスト・アイスリンク」は、夕暮れどき、輝くオブジェやミラーボールでリンクに光の装飾が施される冬限定イベント。まるで星空のなかを滑っているかのような非日常的な時間を過ごすことができる。
■「スターダスト・アイスリンク」2つの特徴
■［1］光と音が演出する、没入型のスケート体験
「星屑のトンネル」や星のささやきをイメージしたウィンドチャイム、光るスケート靴「スターライトシューズ」が登場。視覚と音が調和する幻想的な空間で、没入型のスケート体験を堪能できる。
■「星屑のトンネル」が初お目見え
ミラーボールの反射光が無数に揺らめくリンク入口の「星屑のトンネル」は、夜空の星屑の中を歩いているかのような没入感が魅力のフォトスポット。
■リンクに響くウィンドチャイムの音色
リンク内の3カ所に、星のささやきをイメージしたウィンドチャイムを設置。風が奏でる澄んだ音色が氷上の静けさにそっと重なり、没入感がさらにアップする。
■ 初登場！スターライトシューズ
足元に光が広がる「スターライトシューズ」が初登場。光の軌跡が氷に反射し、滑走そのものが空間をきらびやかに彩る。
■［2］数量200個限定のスイーツ「星のカケラ」
星や氷の結晶をモチーフとした透明感のある琥珀糖「星のカケラ」を、数量限定200個で販売。外はシャリッと、中はぷるんとした食感で、氷上で瞬く星のような美しさは食べるのがもったいないほど。手土産やプチギフトとしてもおすすめだ。
［星のカケラ 商品情報］
内容：琥珀糖(3粒入り)
価格：590円
備考：販売時間は17時15分まで
■「スターダスト・アイスリンク」概要
期間：2025年12月1日〜2026年2月1日(日)
時間：16時〜18時
料金：見学無料(スケート利用料別途)
■「ケラ池スケートリンク」について
「軽井沢野鳥の森」に隣接する屋外スケートリンク。軽井沢の森を感じながら、氷上の散歩を満喫できる。紅葉の時期にまず人工エリアがオープンし、例年12月下旬になると天然氷エリアが結氷して池の全面がリンクへと変身。天然氷ならではの、透明度が高くツルツルとした質感が楽しめる。
［期間］
2025年10月17日〜2026年3月1日(日)
※1月14日(水)・22日(木)は休業
［時間］※時期変動あり
2025年12月1日〜2026年2月1日(日)：10時〜18時(最終受付17時15分)
2026年2月2日(月)〜3月1日(日)：10時〜16時(最終受付15時15分)
［料金］
大人(中学生以上)1900円〜、小学生以下1300円〜
※貸靴料を含む(スケート靴のサイズ：15センチ〜30センチ)
［備考］
・天候により営業期間や時間が変更となる場合や、臨時休業となる場合あり
・滑走時は手袋とニット帽の着用が必須(現地での販売あり：手袋300円、ニット帽500円、ヘルメット無料貸出)
・天然氷エリアは、例年12月末〜2月中旬ごろまで滑走可能
［電話］
0267-45-7777(ピッキオ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
