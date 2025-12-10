広島市やその周辺の市町では、１２月５日から２年ぶりにタクシーの運賃が値上げされました。その背景に何があるのか、取材しました。



中国運輸局によると、１２月５日から値上げされたのは、広島市や海田町など２市４町を走るタクシーの初乗り運賃です。これまでの最大６７０円から、７００円に上がりました。運賃改定は２０２３年６月以来となり、引き上げ率は１０．２７％で、過去２番目に大きな上げ幅となっています。



また、距離に応じて加算される上限料金も２６４メートルごとに８０円でしたが、５日からは３００メートルごとに１００円となります。



■タクシーの利用者は…

「安いに越したことはないですけども。（値上げは）全然知らなかったですね。」

「何もかもが値上がりする時なので、仕方ないと思いました。」

広島市のタクシー会社では、新しい運賃が記載されたシールの張り替え作業に追われました。運賃改定の主な理由は、燃料費の高騰のほか、乗務員の労働条件を改善する必要性もあげられます。タクシー業界は今、人手不足が深刻で、広島県内の乗務員の平均年齢も６０歳を超えています。

■つばめ交通 山内康平さん

「広島交通圏（広島市など２市４町）のタクシー乗務員数が、およそ８００人足りていない。労働環境を整えて、よりリクルートであったり、雇用の促進につなげていきたいと思っています。」

一方、利用者にとっては負担となる運賃の値上げです。乗務員は、どのように受け止めているのでしょうか。



■つばめ交通乗務員 住友和彦さん

「お客様に負担をかけてしまうのは、心苦しいところはもちろんございます。サービスをその分よりよくしていく。ご納得してもらえるサービスができればと思います。」

タクシー初乗り運賃値上げの対象となるのは、広島市・廿日市市・府中町・海田町・熊野町・坂町の２市４町です。普通車タクシーの場合、１．２キロ余りまで最大６７０円から、１．１５キロまで７００円に値上げされました。一方、福山市や呉市などほかの市町は、１１月２７日にすでに値上げされていて、初乗り運賃は１．４２キロまで最大８００円に改定されています。

その背景にあるのが、乗務員の人出不足です。広島県内のタクシー乗務員数の推移を見ると、２０２０年はおよそ７５００人でしたが、コロナの影響もあり、２０２４年は６１００人ほどに減少しました。

乗務員の人手不足に、燃料費の高騰も重なり、やむを得なかった初乗り運賃の値上げですが、広島県タクシー協会は、事業者にはその分、配車アプリやキャッシュレス決済の導入、利用者への丁寧な接客を目指してほしいとしています。今回の値上げが、乗務員の待遇改善や増加につながるのか、注目です。

