¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ°ÜÀÒÀè¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¼¿¸¶¤¬¤½¤Î°ì¿Í¡£¼¿¸¶¤Ï18Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢20Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢21Ç¯¤Ë34»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£23Ç¯¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î38»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.00¤â¡¢6·î14Æü°Ê¹ß¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼¿¸¶¤Ï4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤¿Ìîµå¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾¸¶À»Ìï¤â¡¢11·î28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö9Ç¯¤ÈÃ»¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥í¥Ã¥Æ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆóÌÚ¹¯ÂÀ¡¢³ÚÅ·¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄÍÚÉö¡¢¾®Â¹ÎµÆó¡¢µÝºïÈ»¿Í¡¢¾¾°æÍ§Èô¡¢¹Åç¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åËÜ¿ò»Ê¡¢°ëÂ¼²Å¹§¤Ê¤É¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£