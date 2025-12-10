Image: PLUSDEN

外部モニターで仕事をしている人には、共感してもらえるはず。

ノートPCは内蔵カメラでそのままWeb会議に臨めますが、モニターを使うと別途Webカメラや照明が欲しくなりますよね。結果、デスク上は機器や配線でごちゃつきがち。

そんなモニター派の悩みを解決してくれるのが「MONITOR LIGHT + WEB CAMERA」。フルHDのWebカメラとLEDモニターライトが統合されているので、デスクはスッキリなまま快適Web会議環境が実現するんです。

おトクな先行セールも実施されていたので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。

机上の悩みをスッキリ解決

Image: PLUSDEN

せっかく大きなモニターを使っているのに、Web会議でノートPCの画面に向かうのはもったいないですよね。

そんなシーンに役立つのが本製品。モニター設置のLEDライトと2in1になっているので、デスクスペースを消費せずに2つの機材をスッキリ置けるのがポイント。

Image: PLUSDEN

PCへの入力と電源はUSB Type-Cケーブル1本で完了するので配線もスッキリ。対応のモニター厚さは8〜40mmで湾曲モニターにも設置できますが、カーブの強さや構造によっては設置できない場合もあるのでご注意を。

マイク内蔵フルHDカメラ

Image: PLUSDEN

安価なWebカメラだと解像度が低いことも多いですが、本製品はフルHD（1080P）の解像度。さらに自動露出補正機能も搭載済みのため、部屋の明るさが変化してもある程度まではキレイな画質で届けられますよ。

マイクも内蔵しているので別で用意する必要はありません。

Image: PLUSDEN

広角レベルは86度。少し離れれば複数人の画角にも対応できるので、オフィスの打ち合わせスペースなどにも便利そうです。

調節自在のこだわりライト

Image: PLUSDEN

照明は3つの色温度切り替えが可能。朝の集中したい時間帯は昼光色、夕方以降のリラックスタイムは電球色などシーンに応じた光環境を作れます。

Image: PLUSDEN

調光は無段階式のため、好みの明るさを細かく調整できます。

テレワークをスマートに

Image: PLUSDEN

ブラックで洗練された合金性の本体は多くのモニターに自然に溶け込みます。

テレワークやオンライン会議が当たり前の昨今、デスクをスッキリさせながら2デバイス導入できるのは助かりますよね。

デスク環境の改善した人はぜひチェックしてみてください。

