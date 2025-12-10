インスタグラムで報告

今季の米女子ゴルフツアー（LPGA）で354万5888ドル（約5.5億円）を稼いだ山下美夢有（花王）が、インスタグラムを更新。「人生初」のお買い物を報告している。

自慢の逸品をお披露目した。

ベージュのコートを羽織り、笑顔を見せた山下。手に持っていたのはカメラだった。投稿には「#人生初の #カメラ #購入」と記し、自らへの“ご褒美”とともに納まった

実際の写真がアップされたインスタグラムのコメント欄には、ファンからの反響が続々と寄せられている。

「めっちゃオシャレで可愛いい!!」

「お、初のカメラですか〜何を撮るのかなぁ」

「芸術センスも世界レベルの可能性あるね」

「お洋服も合わせて全てかわいい」

「良い趣味ですね」

「カメラ手にしてる美夢有ちゃん、楽しそう」

24歳の山下は今季、8月のAIG全英女子オープンで海外メジャー初制覇。メイバンク選手権ではツアー2勝目を挙げるなど快進撃を見せ、2025年シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）に輝いた。賞金ランクでは、日本勢トップの3位に入っている。



（THE ANSWER編集部）