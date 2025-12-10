これ優勝ーーーッ！！【カルディ】食べ逃したくない♡「マニア一推しグルメ」に注目

季節の変わり目に訪れるたび、ワクワクする出会いがある【KALDI COFFEE FARM（カルディコーヒーファーム）】。今回注目したのは、マニアの一推しグルメたち。もちもち食感がクセになる麺から、飲むスイートポテト、香ばしい珈琲カステラ、ふわふわの和スイーツまで、どれも魅力たっぷり。ひと口で気分が上がる、カルディならではの個性派ラインナップをご覧ください。

もちもち食感がやみつき「平太春雨」

太めの麺が特徴の「平太春雨」は、つるつる、もちもちとした食感の人気商品。実食した@monmon.121さんいわく「麻辣担や鍋の締めなどにぴったり」なのだとか◎シンプルな春雨だからこそ、アレンジの幅も無限大！ 常備しておきたい万能食材です。

まるでデザートドリンク「飲めるスイートポテト」

その名の通り、チューブから飲めるタイプの新感覚スイーツ。@monmon.121さんによると「なめらかな舌触り」が特徴とのことで、紅はるかのやさしい甘さがふんわり広がりそうです。そのまま味わうのはもちろん、写真のようにアイスに添えたり、あるいはパンケーキにのせたりしても美味しそう！ 焼き芋をそのまま溶かしたような贅沢感を、ぜひご堪能ください。

冬のティータイムにぴったり「珈琲カステラ」

ふんわりしっとりと焼き上げられた「珈琲カステラ」は、大人の味わいが楽しめるスイーツ。@monmon.121さんいわく「カルディオリジナルコーヒーを使用」していることから、その美味しさに期待が高まります！ ラテやカプチーノと一緒に味わえば、冬のお家カフェタイムがより楽しくなりそうです。

季節限定のご褒美「いのち さつまいも」

筆者も大好きな、カルディ定番の人気菓子「いのち」から、さつまいもフレーバーが登場。ふわふわの生地の中には、カスタードクリームと甘くなめらかなさつまいも餡がたっぷり。ひと口ごとにやさしい甘さが広がります。和と洋のいいとこ取りで、お茶にもコーヒーにも合う味わいが楽しめる、リピ確の一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里