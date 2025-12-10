「やばい！　見えちゃうよ〜」『TWICE』ミナ 表参道イベントで披露したギリギリファッション

ファンがざわついたミナのバックショット

12月１日の夜、東京・表参道（渋谷区）の歩道は、大勢の人だかりで埋め尽くされていた。人々は、今や遅しとある人物の登場を待っていたのだ。

そして、ものすごい歓声の中、表参道沿いにある高級ファッションブランド『FENDI』のショップから登場したのは９人組多国籍ガールズグループ『TWICE』のミナ（MINA・28）だ。

この日、年末恒例の『表参道 フェンディ イルミネーション 2025』点灯式が行われた。ミナは、デコルテ全開のデニム地ミニ丈ドレス姿で登場。観衆からは歓声とも悲鳴とも取れるざわめきが起きた。

「ミナはアメリカ、テキサス州生まれの日本人です。繊細な表現力と独特な雰囲気からくる優雅なダンスが特徴で、美貌という意味でも、ファンから多くの支持を得ています。’23年７月には、『TWICE』の日本人メンバー３人で構成されたサブユニット『MISAMO』としてのデビューも果たし、ファン層を広げています。ファッションモデルとしての人気も高く、今年の１月にフェンディのブランドアンバサダーに就任しています」（ファッション誌記者）

特設舞台に登壇したミナがボタンを押すと、表参道沿いの約１キロにわたるケヤキ並木が一斉にシャンパンゴールドに輝き、大歓声が上がった。そして、集まった報道陣のためにフォトセッションが行われたが、ミナを見上げるような視線になる前列のファンからは、「肌が白すぎる」「キレイ！」といった声とともに、彼女のバックショットに「やばい！ 見えちゃうよ〜」と心配する声も。そんな大胆に肌を見せたドレスを上品に着こなせるのも、彼女ならでは。ミナは、

「頭と靴の大きなリボンをポイントにしてラブリーに仕上げてきました」

と説明。司会者から今年１年の漢字を聞かれたミナは、「挑」と書かれたフリップを持ち、

「TWICEはデビュー10周年になります。今年は、水中撮影に挑戦させていただいたり、『ロラパルーザ』（８月２日にアメリカ・シカゴで行われたロックフェスティバル）のヘッドライナーとか、あと、ワールドツアーでは360度というステージに挑戦しました」

などと語った。この年末は自宅でのんびりできるということだが、来年４月にはワールドツアーの追加公演も決定。来年の目標を聞かれると、

「健康に世界中のファンの皆さんとお会いすることが目標です」

と語り、ファンに笑顔を見せた。この日、集まったファンにとっては、ミナの美貌と美しいイルミネーションをダブルで堪能できたことだろう。