サセックス公爵夫人メーガン妃が、疎遠となっている父トーマス・マークルさんに連絡を取ろうと病院へ「直接電話をかけた」と報じられている。メーガン妃は2018年の結婚以来、父と言葉を交わしていないと言われているが、フィリピンで血栓除去手術を受け、膝下を切断した父に手書きのメッセージを届けたい意向だという。



【写真】ヘンリー王子とメーガン妃

英紙「テレグラフ」によれば、メーガン妃はセブ島の病院に入院していると考えられる父を探すため、複数の病院に直接電話をかけたが、まだ所在は確認できていないという。



一方、以前「メーガン妃が父に連絡した」との報道があったが、病院側はトーマスさん本人の許可を得た上で「事務局、受付、集中治療室、担当医師や看護師の誰も妃や代理人からの連絡を受けていません」と否定。英紙「デイリー・メール」に語った関係者も「マークル氏はVIP患者で、もし妃から連絡があればすぐに分かるはずです。報道を見て皆混乱しました。ぜひフィリピンに来てほしいですね」と述べた。



以前、トーマスさんは「娘と話したいし、孫のアーチー王子（6）とリリベット王女（4）に死ぬ前に会いたい」と願望を語っていた。



メーガン妃の広報担当者は12月5日に「妃が父親に連絡を取ろうと試みました」と声明を発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）