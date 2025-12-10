登録者数173万人の人気グループYouTuber「きょんくま」のメンバー・くまが9日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般女性。



【写真】解散&結婚を同時期に報告したYouTuber・くま

くまは「結婚しました！！！！！こういうご報告をする時には ウェディングフォトとか付けるのが相場だと思うけどなんの準備も無くてすまん！！！」と報告。「でもまじだよ！！！！」とドッキリではないことを明かし、「お相手の方は一般人です！！これ言ってみたかったんだ！！！！僕は一般人じゃないっす！！！！！！！」とテンション高めに伝えた。



きょんくまはリーダーの「きょん」と、中学からの同級生「くま」が中心のグループYouTuber。長時間かけて行う検証や、耐久力を競うサバイバル動画などで人気を博している。2016年から活動を開始し、2025年12月9日現在の登録者数は173万人。同年8月には無期限活動休止を発表し、動画更新は止まっていた。



今月5日に3カ月ぶりに動画を更新したが、その中でグループの解散を発表。きょんは解散の理由について、過激な動画撮影による痔瘻（じろう）の発症と、現在のSNSを取り巻く環境が悪いことを挙げた。解散の時期については「皆さんに誠実に向き合うために」として、2025年12月の1カ月間だけ動画更新を再開し、その後解散することを伝えた。



解散報告後初となる9日の動画で、くまが結婚を報告した形となった。ファンからは「ええええええええ、まさかのくまちゃん！？」「解散と結婚が同じ時期ってめっちゃ大変やな」「まじで解散よりビックリした」「活動再開の一本目の動画がハッピーすぎる」と驚きと祝福の混ざったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）