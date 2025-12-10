今春報道された川崎ストーカー殺人事件の被害者・岡崎彩咲陽（あさひ）さん（享年20）を追悼する音楽イベントが13日に横浜市の大規模イベントスペース「YOKOHAMA COAST garage+（横浜コースト・ガレージ） 」で開催される。ラッパーでもある彩咲陽さんの兄弟による呼び掛けで、ヒップホップのアーティストたちが集結。ライブで彩咲陽さんを悼み、加害者である白井秀征被告への厳罰を求める署名活動を会場で行う。



【写真】米刑務所での過酷な服役体験を経て、帰国後は子どものいじめ撲滅など社会活動に取り組む井上ケイ氏

彩咲陽さんは昨年12月に行方不明となった。神奈川県警はストーカー規制法違反容疑で今年4月30日に元交際相手だった川崎市の白井被告宅を家宅捜索。床下にあったバッグから一部白骨化した状態の遺体を発見した。司法解剖の結果、死後1カ月以上経過しているとみられ、5月3日には彩咲陽さんであることが確認された。同日、逃亡先の米国から帰国した白井被告が羽田空港で身柄を確保され、死体遺棄、殺人容疑などで逮捕・起訴された。



追悼イベントは彩咲陽さんの名前にちなんで「ASAHI」と題された。彩咲陽さんの兄は「Liberty」、弟は「K-WILY」というアーティスト名のラッパーとして活動。彩咲陽さん自身もラップを聴くのが好きでヒップホップのフェスにも足を運んでいたことから、兄弟は妹が愛聴していたアーティストたちに声掛け。その中からラッパーの「JAKEN」から「ぜひ協力したい」という連絡があり、ライブが実現したという。



この3人に加え、「YELLASOMA」「YONG GAGA GG DIOR」「NES」「MADALER KID」といったアーティストも出演者に名を連ねた。当日は午後3時半から同11時半まで開催予定。



兄弟は「大好きな妹・彩咲陽の代わりに、家族、兄弟である自分たちが実際にステージに立って、今思うことや真実を伝えたいということからイベントという形式を取らせていただきました」とコメント。さらに、「一番の目的は【署名活動】です！毎日悔しくて眠れない夜もあります。あまりにも残虐で身勝手な行為。人間として決して許される行為ではありません」として白井被告への極刑を求め、「彩咲陽の無念を晴らすため、今後、二度と同じような事件が起こらないためにも直筆の署名活動を行っています。1人でも多くの署名が本当に必要です」と協力を呼び掛けている。



同イベントには、米国の刑務所での過酷な服役体験を経て、帰国後は社会奉仕活動を続ける井上ケイ氏も参加。日本を代表するヒップホップ・アクティビストのZeebraと組んで「いじめ撲滅」を掲げているケイ氏は「HOMIE KEI」として、「BOO a.k.a フルスイング」「HAZE」と共にゲストライブも行う。ケイ氏は「自分の周りにいるラッパーたち」に加え、交流のある元航空幕僚長の田母神俊雄氏、川崎市が地元である参政党の鈴木敦衆院議員と共に来場予定であることも明かした。



（よろず～ニュース編集部）