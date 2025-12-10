

森田望智と北川景子

北川景子、森田望智が９日、都内で行われた『ナイトフラワー』公開御礼舞台挨拶イベントに登壇した。

内田英治監督自ら“真夜中シリーズ”と銘打つ本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、二人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。

第50回報知映画賞にて永島夏希役の北川が主演女優賞、芳井多摩恵役の森田が助演女優賞を受賞した。『ナイトフラワー』出演者の面々はSNS上で２人の受賞を祝福するだけにとどまらず、森田の朝ドラヒロイン決定時にも次々と祝福のコメントを寄せた。

北川が「それぞれの場所で歓喜していて、さっくん（佐久間大介）の反応は早かった」と言うと、森田は「そうそう！いつも見ているんだなあと思った」と嬉しそうに大笑いしていた。

また、この日不在だった佐久間に北川は、続編が決まった佐久間出演作『マッチング TRUE LOVE』に触れ「すごく楽しみにしています」と期待感を寄せ、さらに本作で俳優デビューを飾ったSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太も含め「２人は年末、音楽で忙しいと思うので喉を大切にしてほしい」と呼びかけた。

これに司会者が「お二人とも舞台で声が通りますからね」と振ると、北川は「通る通る、しゃべるしゃべる」と相槌ち。森田も「この前、マイク無しでも喋れてましたよ」と同調すると北川は、佐久間のマイクの持ち方を再現するようにマイクを口元から20センチぐらい離して「マイク遠ざけても聞こえるぐらいね」と笑んだ。