ロシア人インフルエンサーが新たな試み

日本代表が11月に戦ったボリビア代表が、北中米ワールドカップ（W杯）南米予選を標高4100メートルの高地で戦っていたことは記憶に新しいが、ピッチが1800メートルの上空という新たなサッカーが話題となっている。

今回、世界「初」と報じられたのは熱気球フットボール。熱気球でピッチを飛ばし、そこで2人の選手が試合をした様子が、インスタグラムで投稿された。投稿したのはセルゲイ・ボイトコフ氏で、ロシア人のインフルエンサーだという。

これは上空1800メートルを飛んでいるピッチで行われたサッカーとして、世界記録となったという。ボイトコフ氏は、「僕たちは世界新記録を更新した。 標高1800メートルで世界初の熱気球フットボールの試合をした」と、この様子を動画で伝えている。

SNS上では「一緒にプレーしたい」「すごくかっこいい」「AIじゃないの？」「ボールが落下したらあきらめろ」「どんな気持ちなんだろう？」「デスマッチ」「素晴らしい」「何やってるの？」「誰のためにこんなスタジアムが必要なの？」といった様々な反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）