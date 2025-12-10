ファン・ペルシー監督が上田綺世について言及

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は、直近のリーグ戦ズヴォレ戦で前半だけでハットトリックを達成するなど4得点の活躍を見せた。

米スポーツ専門局「ESPN」オランダ版では、ロビン・ファン・ペルシー監督による上田の高評価と、冗談交じりの”懸念”を報じた。

上田はズヴォレ戦での1試合4ゴールの活躍で、ここまでリーグ15試合で18ゴールという試合数を上回る驚異的なペースで得点を量産している。ファン・ペルシー監督は「最初から最後まで素晴らしいプレーができたと思います。守備面では、ほとんど失点しませんでした。ボールの扱いも良かったと思います。多くのチャンスを作り早い段階でリードを奪いました。試合はまさに狙い通りの展開になりました」と振り返った。

一方で、4ゴールの上田について聞かれると「そのことについて触れてくれましたね。試合後のロッカールームでも彼を誉めるのを忘れてしまったんです。これは良い兆候ですよね。彼がゴールを決めることが当たり前になりつつあるからです。だから、彼について忘れてしまったんですよ」と、独特なコメントで上田のゴールが日常になっていることを表現した。

今週末のオランダと日本におけるサッカーの重大ニュースは、来年の北中米共催ワールドカップ（W杯）でのグループリーグで対戦するのが決まったこと。それを念頭にファン・ペルシー監督は「（オランダ代表が）心配だね」と、冗談交じりに上田の存在を懸念していた。（FOOTBALL ZONE編集部）