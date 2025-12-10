ベストイレブン候補となる優秀選手賞を受賞した36人が発表された

Jリーグは12月9日、2025シーズンの優秀選手賞を受賞した36人を発表した。

ベストイレブン候補の顔ぶれに「納得のメンバー」「誰が選ばれるのか楽しみ」など注目が集まっている。

リーグ優勝を果たした鹿島からは、GK早川友基、DF小池龍太、DF植田直通、FW鈴木優磨、FWレオ・セアラの5人が選出された。最多の選出はサンフレッチェ広島と柏レイソルで6人ずつが選ばれた。

リーグ14位の清水エスパルスからはMFマテウス・ブエノが選出され、16位の名古屋グランパスからは二桁ゴールを決めたMF稲垣祥が名を連ねている。J1初挑戦のファジアーノ岡山からは19歳のMF佐藤龍之介が選ばれた。

SNSでは「岡山の選手が入る時代がこんなに早く訪れるとは…」「納得の活躍だった」「納得のメンバー」「異論なし」「誇らしい」「今年も豪華すぎるメンバー」「誰が選ばれるのか楽しみ」などコメントが寄せられ、11日のJリーグアウォーズで発表されるベストイレブンの顔ぶれに期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）