ÌÜ¹õÏ¡¡È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½é²ò¶Ø¡¡¼Â¼Ì¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙÆÃÊó¸ø³«
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¹õ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÇºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Î¡È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¡É¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³«Æü¤ÏÍèÇ¯4·î29Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤´¤¹¤®¤ë⋯¡ªÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ë¡É¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¡ÉºäËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²ò¶Ø¡ª
¡¡ÎëÌÚÍ´ÅÍ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤òÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿ºäËÜÂÀÏº¤¬¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²ÈÂ²¤È¾¦Å¹¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÅ¨¤¿¤Á¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡È140¥¥í¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¡É¤È¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÇµÞ·ã¤ËÁé¤»ºÙ¤ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿»Ñ¡É¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤¢¤ëºäËÜ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õ±é¤¸¤ë¿äÄêÂÎ½Å140¥¥í¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ëºäËÜ¤È¡¢ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¤ÎÊÒÎÚ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢µÞ·ã¤ËÁé¤»ºÙ¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¡£¤½¤·¤ÆÁêËÀ¤ÎÄ«ÁÒ¥·¥ó¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÆÃÊó±ÇÁü¡£
¡¡ºäËÜ¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëºÊ¤Î°ª¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤ÈÂç»ö¤Ê°ì¿ÍÌ¼¤Î²Ö¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºäËÜ¤¬°ÅÞ¤ÈÀï¤¦ÉÔ²º¤ÊÆü¾ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¡É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬½é²ò¶Ø¡£»£±ÆÆü¤Ï¡¢ËèÆüÌó4»þ´Ö¤«¤±¤Æ»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¶Ã°ÛÅª¤ÊÊÑ¤Ü¤¦¤ò¿ë¤²¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê°ì¿ÍÆóÌÌÀ¤Î¹ª¤ß¤ÊÉ½¸½¤ò´°àú¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤È¤¤¤¦ÌÜ¹õ¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎºäËÜ¤Î»Ñ¤Ç¤âÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥¥ì¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ¥¤»¤Ä¤±¤ë¡£ÌÜ¹õ¤Ï½Ð±é²ò¶Ø»þ¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
