東方神起・チャンミン、初ソロツアー完走 全チケット即完売＆約6万5000人を動員
東方神起のチャンミンが、グループデビュー20周年にして自身初となる全国ソロコンサートツアー『CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜』を開催。6日、7日に行われた東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演2Daysをもって、全日程を完走した。ツアーは全国20公演で構成され、チケットはすべて即完売。累計約6万5千人を動員した。
【ライブ写真】チャンミン初のソロツアー！東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演のステージショットがたっぷり！
ステージは『The First Dining』のタイトルのどおり、楽曲をコース料理のメニューに見立て、“1曲1曲を美味しくいただいてほしい”という想いを込めて展開。生バンド演奏、アコースティックなど構成と多彩なセットリストによって、チャンミンのボーカリストとしての表現力と音楽をより近い距離で体感できるライブとなった。
追加公演となったTOYOTA ARENA TOKYO公演では、「Chocolate」「木枯らしが届く頃に」のほか、「世界が終わるまでは」のカバーなどホール公演より5曲が新しく披露された。さらに、会場を沸かせたのはチャンミンとも親交の深いSUPER JUNIORのキュヒョンのサプライズ登場。6日は観覧席で見ていたキュヒョンが突然登場したが、7日は観覧席に姿はなく登場はないと思われていた。しかし、アンコールでサプライズ登場し、「いちご」「女々しくて」をチャンミンとカバーし、大きな盛り上がりみせた。
最後の楽曲「Rock with U」では、腕を高くあげ、ファンとの大きなコール＆レスポンスで会場を一体にし、初のソロライブを締めくくった。
ソロの活動を通してユンホ、チャンミンがグループ活動とはまた異なる魅力を届けている東方神起だが、日本デビュー日である4月27日には『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜』千秋楽公演を東京ドームで行い、華々しく日本デビュー20周年を迎えた。
2026年2月20日には日本デビュー20周年を記念した映画『東方神起 20th Anniversary Film「IDENTITY」』の劇場公開が決定しており、2026年4月25日、26日には海外アーティスト史上最多となる3度目の日産スタジアム公演も発表されている。
なお、今回のツアーのスタートとなった東京国際フォーラム・ホールA公演の模様を収録した映像作品が、12月3日にリリースされている。
