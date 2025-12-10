高橋克実、松嶋菜々子主演『おコメの女』出演決定「このところ江戸時代で暴れていたのですが久々に現代劇に（笑）」
俳優の高橋克実が、テレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（来年1月8日スタート／毎週木曜 後9：00）に出演することが決定した。
【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子
本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、１人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。
高橋が演じるのは、そんな”コメ”から総務部・広報広聴室に異動し、マスコットキャラ「ゼニドリくん」の制作・運営を担当している古町豊作。穏やかに定年を迎えたいと考えていたところ、正子に引き抜かれて《ザッコク》の室長に。
ずば抜けた才能をもつメンバーを集める正子だが、古町に関しては少し違う。底抜けの人のよさと、これまで積んできた徳が呼び込むはずの“強運さ”で抜てきされた、まさに《ザッコク》の福の神。一方で、空気が読めず鬱陶しがられることがあり、そのたびに正子を筆頭にメンバーからは日々ツッコミを受けている。
高橋は、本作で定年間近で且つ《ザッコク》のメンバーから雑に扱われる役柄でもある古町を演じるにあたり、「役柄は定年目前のオジサンではありますが、自分でも思いっ切り弾けて、楽しんで演じていきたいですね。きっとその空気感が、画面を通してご覧の皆さんにも伝わるはずです」と、笑顔で語る。
また、同じ作品に出演したことはあるものの、松嶋と直接芝居をするのは本作が初となり「実はシッカリとお芝居でからむのは今回が初めて。撮影前から『どうなるんだろう！？』と、ワクワクしていました。その感覚が、撮影が始まった今もずっと続いていて、毎回楽しくて仕方がないんです」と意気込みを語った。
■高橋克実（古町豊作・役）コメント全文
このところ眉間にシワを寄せながら江戸時代で暴れていたのですが（笑）、久々にスカッとする痛快な現代劇に戻ってきました！主演の松嶋菜々子さんとは、同じ作品に出演していたことはありましたが、実はシッカリとお芝居でからむのは今回が初めて。他のチームの皆さんとも初共演なので、それがとても新鮮に感じられて、撮影前から「どうなるんだろう！？」と、ワクワクしていました。その感覚が、撮影が始まった今もずっと続いていて、毎回楽しくて仕方がないんです。
これは、ある意味、令和の「勧善懲悪ドラマ」だと思っています。役柄は定年目前のオジサンではありますが、自分でも思いっ切り弾けて、楽しんで演じていきたいですね。きっとその空気感が、画面を通してご覧の皆さんにも伝わるはずです。是非ご家族ご一緒に楽しんでください！
