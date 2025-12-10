Á°¥Ä¥¤¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÎÆÃÊÌÊäº´
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Á°¥Ä¥¤¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ã¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë¡£ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÎÆÃÊÌÊäº´¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óËÜÉôÄ¹¤È¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¤¥ºÁÈ¿¥¤ÇÆ±»þ´ü¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤ÏÁª¼ê»þÂå¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥¤¥º¤Ç²á¤´¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ç¥³¡¼¥Á¿¦¤Ë½¢¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÌò¿¦¤òÎòÇ¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óËÜÉôÄ¹¤â2004Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥¤¥º¤ËºßÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤Ï19Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï101¾¡61ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤òÀ©ÇÆ¡£¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£25Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤¬»Ù½Ð¤ò½Ì¾®¤·¤ÆÀïÎÏ¤¬Äã²¼¡£25Ç¯¤Ï70¾¡92ÇÔ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¼«¿È¤Ï°ú¤Â³¤´ÆÆÄ¿¦¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²òÇ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥»á¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ö¥Æ¥é»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤Ë¤Ï¿¦¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÍèÅª¤ËÆ±ÍÍ¤Îµ¡²ñ¤òÃµ¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸½²¦¼Ô¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£