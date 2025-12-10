「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「日東駒専から大企業就職は結構厳しいと聞きました。本当でしょうか…」※1

大企業には学歴フィルターが残っている？

――今回の相談者の言うように、日東駒専から大企業への就職は厳しいのでしょうか。びーやまさんのお考えをお聞かせください。

びーやま氏（以下：びーやま）：僕も就職の専門家ではないので、断定的なことは言えませんが、簡単ではないと思います。これまで日東駒専に通う学生に何度もインタビューを行ってきましたが、大企業への就職となると、それなりに壁はある印象です。

ただ、それでも昔に比べたらかなりチャンスは広がっている印象も受けるので、諦める必要は全くないかと思います。

――どういうことでしょうか。詳しく教えてください。

びーやま：今の時代の就職は完全に売り手市場です。そのことによって、大企業であろうが、勝手に優秀な学生が受けに来るということは減っています。その証拠にインターンシップはどんどん早期化し、優秀な学生を取り合うという構図になっています。

そんな時代ですから、以前だったら学歴フィルターに引っかかっていた大学でも、やりようによっては大企業への就職は不可能ではないでしょう。

実際に、日東駒専でも大企業に新卒で就職する学生はいますし、大企業でなくとも第一志望に内定をもらったという学生はたくさんいます。大学名だけで諦めてしまうのはもったいないことかなと。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）