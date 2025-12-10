¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥·¥å¥ï¥Ð¡¼ÁèÃ¥Àï¡Ö235²¯±ß¡×¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»ÄÎ±·èÃå¡¡Â¼¾å½¡Î´¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸ò¾Ä¤âµÞ²ÃÂ®¤«
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£²´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£²ÂÇÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£µ£µÈ¯¤òµÏ¿¤·¤¿ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÂÇ·â£²ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥ª¥Õ¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¡Ö£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£µ²¯±ß¡Ë¡×¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¤ÏÆ±³Û¡¢¥ì¥Ã¥º¤«¤é¡Ö£µÇ¯Áí³Û£±²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹£¶²¯±ß¡Ë¡×¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é¡Ö£´Ç¯Áí³Û£±²¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸£¸²¯±ß¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤ÇÌî¼ê¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë¤é¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤â»Ä¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»³¤¬Æ°¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£»Ô¾ì¤ÏÂçÊª¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢£Í£Ì£ÂµåÃÄ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡áµð¿Í¡Ë¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£Â¼¾å¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Îº£·î£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£²£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¡¢²¬ËÜ¤ÏÍèÇ¯£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£