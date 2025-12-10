レンジローバーに『SVブラック』追加

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2025年12月9日より、『レンジローバー』2026年モデルの受注を開始した。

【画像】ダークでステルスなレンジローバーSVブラックと55年の歴史を持つ歴代レンジローバー 全52枚

2026年モデルのレンジローバーは、ラグジュアリーとパーソナライゼーションを極めた『SV』モデルを強化し、ブラックで統一された『SVブラック』を新たに追加した。



ランドローバー・レンジローバーSVブラック（2026年モデル）。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

『レンジローバーSVブラック』は、『ナルヴィックブラック』のエクステリアカラーと『エボニー』のセミアニリンレザーインテリアを組み合わせる。

さらに、今までブラックの選択肢がなかったグリルや『RANGE ROVER』バッジなどのアクセントパーツや、23インチアロイホイールにブレーキキャリパーなどのディテールにいたるまですべてをブラックに統一し、レンジローバー史上もっともダークでステルス性の高いモデルに仕上がっている。

また、『SV』では、標準ホイールサイズを従来の22インチから23インチにアップし、デザインを変更した。

2026年モデル『レンジローバーSV』の価格は2897万円（P550e SWB）から3466万円（P615 LWB）、『レンジローバーSVブラック P615』の価格は3246万円（SWB）から3631万円（LWB）となる。

次世代オーディオ『ボディ＆ソウルシート』

『レンジローバー』2026年モデルでは、サブパック（Subpac）社の次世代型感覚オーディオ技術『ボディ＆ソウルシート（BASS）』を『SV』および『SVブラック』のフロントシートに初採用、ロングホイールベース（LWB）モデルではリアシートにも搭載する。

これにより、全ての感覚でサウンド感じる新たなオーディオ体験が提供される。この技術は6種類のウェルネス効果をももたらし、快適性をさらに向上させるという。



