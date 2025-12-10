クナイプ人気のサクラが今年も登場♡春気分高まる限定ハンドクリーム

春の訪れをひと足先に感じさせてくれる、クナイプの人気アイテム「ハンドクリーム サクラの香り」が今年も数量限定で発売されます。可愛らしい季節感あふれるデザインとふんわり甘い桜の香りは、自分へのプチご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♡さらに今年はキャップが片手で開け閉めしやすい仕様にリニューアルし、乾燥が気になる季節でもより手軽にケアできるアイテムへと進化しました。

春を運ぶサクラの限定ハンドクリーム

今年も待望の「クナイプ ハンドクリーム サクラの香り」が登場。やさしい甘さのふんわりと広がる香りは、気持ちをそっと切り替えてくれる“癒しのスイッチ”のような存在です。

桜から抽出したヤマザクラ花エキスと天然美容保湿成分アーモンドオイル＊1を配合し、花びらのようにみずみずしくしっとり潤う手肌へ。

べたつかずさらりと伸びるので、PCやスマホ作業の前にも使いやすい質感が魅力です。「Now and forever／これまでも これからも」のメッセージ付きで、ギフトにも最適。

フレグランス「レールデュサボン」から春を感じられる新作が登場♡

使いやすく進化した新キャップ仕様

今年からキャップ部分がスクリュー式からユニバーサルデザインへリニューアル。片手でも開け閉めしやすく、忙しい日でもストレスのないケアが叶います。

75mL 880円（税込）で、持ち運びしやすいサイズ感と可愛いパッケージも魅力。

植物由来成分の使用やパラベン・シリコンフリー、マイクロプラスチックフリー処方など、肌にも環境にもやさしいクナイプならではのこだわりが詰まった一本です。

春の香りをギフトに添えて

満開の桜を思わせる柔らかな香りは、季節感のあるギフトにもぴったり。外出先でも自宅でも、手元に広がるやさしい甘さがふとした瞬間に春の気配を届けてくれます。

乾燥が気になる時期、いつでもどこでも手軽に潤いをチャージできる限定アイテムは、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にも◎。

春を先取りする癒しのハンドケアを

春を感じる香りと心地よいテクスチャーで、多くのファンに愛されてきたクナイプの「ハンドクリーム サクラの香り」。今年は使いやすさが向上したことで、より毎日に寄り添う存在に。

乾燥しがちな季節の手元をしっとり包みながら、ふんわりと広がるサクラの香りで気持ちまで優しく整えてくれます♪

数量限定の今だけのアイテムを、ぜひ自分のためにも、大切な人のためにも選んでみてはいかがでしょうか。