「ええー!?」見慣れたポトスが思わぬ姿に…植物好きが楽しむ“ポトスタワー”のアイデアに計107万再生「目からウロコ」「画期的!!」
一般的に茎や葉が垂れ下がっているイメージのある「ポトス」。そんなポトスを身近にある“ある物”を使ってタワー状に仕立てた投稿に反響があり、「目からウロコ」「オシャレ度がアップしてる」「わぁ〜画期的!!」「真似させてください！」などの声が寄せられている。ひと手間で伸ばしっぱなしだったポトスが見違える、不器用さんも必見のアイデアとは。動画の投稿者で、ズボラな人でもできる植物の育て方を紹介している「みど」さん（@mido_botanical）に話を聞いた。
■使うのは針金だけ！ 葉っぱも大きく育つ仕立て方「ポトスタワー」が可愛すぎる
――身近なものを使い「ポトスを立たせる仕立て方」を紹介した投稿シリーズに、計107万再生を超える反響がありました。ポトスを立たせて鑑賞する「ポトスタワー」は、植物好きの間では知られた鑑賞法なのでしょうか？
「ポトスといえば、伸びたツルが垂れ下がっているイメージですよね。でも実は、本来は樹木に着生して上に這って伸びていく植物で、自生地では葉が20〜30センチになるほど大きくなるんです。広く知られているかは分かりませんが、ポトスを上に這わせ葉っぱを大きく育てることは、植物好きの方なら一度はチャレンジしたいと思うのではないでしょうか」
――ハンガーを支柱にしたり、ビンでワイヤーをコイル状にして支柱を作ったり…。すぐに試せる身近なものを使った斬新なアイデアやテクニックも好評で「素敵！」「真似してみたい！」の声が相次いでいました。
「今回のポトスタワーには、可愛くて捨てられなかったビンやワイヤーハンガーを使いましたが、もちろん既製品の支柱を買ってきて使うのもあり。楽しみ方は人ぞれぞれ、たくさんあっていいのでは？ と思います。ただ、家にあるもので手軽に楽しめるとしたら、それだけちょっとやる気が出ますよね」
――確かに、ちょっと試してみようかな…という気になります！ ぜひそう思った人たちに向けて、「ポトスタワー」を作る際の注意点やアドバイスをお聞かせください。
「ポトスのツルは本当にどんどんと伸びていくので、支柱を追加しないといけないことが、ちょっと面倒かもしれません。また、扱いやすいからと柔らかすぎる針金を使うと、のちのち支えきれなくなってしまうので注意です。ポトスの葉っぱを大きくしたい場合は、水ごけを詰めたポールに這わせていく方法がおすすめ。やり方を紹介した動画もあるので、ぜひ参考にしてみてください」
