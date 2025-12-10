元NMB48上西怜、磨き上げた美ボディを大胆披露 『週刊SPA!』合併号で表紙と「美女地図」企画に登場
元NMB48で俳優・モデルとして活動する上西怜が、9日発売の『週刊SPA!』12月16・23日合併号に登場した。「表紙の人／美女地図」企画でその魅力を存分に見せ、瑞々しさと妖艶さが同居するビジュアルが誌面を彩っている。
【写真】オレンジ色のビキニで豊満ボディを大胆披露した上西怜
誌面では、バスケに打ち込む少女のようなハツラツとした雰囲気と、大人びた色気をまとった姿が対照的に収められ、上西の持つ二面性が際立つ内容となった。さらに磨き上げた美ボディも大胆に披露し、卒業後もグラビア界で確かな存在感を発揮している。
上西は、2001年生まれ、滋賀県出身。身長は154センチ。2016年にNMB48へ5期生として加入し、2025年4月にグループを卒業。2022年から女性ファッション誌『S Cawaii！』のレギュラーモデルを務めるほか、2025-26シーズンでは大阪エヴェッサ応援アンバサダーにも就任し、活動の幅を広げている。
同号では人気企画「グラビアン魂」に櫻井おとのが登場し、“5代目・ミスSPA!2025グランプリ”も掲載。多彩な企画が並ぶなかで、上西の持つフレッシュさと成熟した雰囲気が際立つ構成となった。
