お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（31）がABEMAビデオ配信「世界の果てに、くるま置いてきた【赤裸々トーク】」に出演。衝撃を受けた超大物芸人を実名で挙げた。

「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズの第3弾となる今番組は、ほぼ人生初海外となるくるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

旅の道中で実業家・西村博之（ひろゆき）氏と合流。ブータンの首都ティンプーへ向かうバス内でさまざまなテーマでトークを展開した。

ひろゆき氏から「“この人に話を聞きたい”って方はいるんですか？」と質問。くるまは「（ビート）たけしさんかな。お会いしたことないんですよ。あとタモリさんもですね」と意外な事実を口にした。

するとひろゆき氏は「さんまさんは？」と尋ねた。くるまは「さんまさんは『向上委員会』（フジテレビ・さんまのお笑い向上委員会）でお会いしたことあります。テレビで見てたさんまさんのイメージのままでしたね。分かってたけど、本当にこの人は面白いと思った。思ってたよりさらに面白かった。あの人がずっと一線でやってて、ずっとアップデートしている人なんだと思った」と明石家さんまの第一印象を明かした。

ひろゆき氏は「アップデートしてるってどういうところなんですか？」と素直な質問を投げた。くるまは「芸人のノリとかって結局、吉本の人が多かったりすると劇場でやってるノリとか、普段やってるくだりみたいなものがテレビでもう1回持ってこられるわけじゃないですか。それをさんまさんの番組で若手がやるじゃないですか。それに対して入ってこれるんですよ」と超大物芸人の適応の高さを説明した。

そしてひろゆき氏は「それって台本がかっちりしてるとか放送作家さんが優秀とかじゃなくて、やっぱさんまさんなの？」と疑問を持つと、くるまは「台本とかないっす。事前の打ち合わせも向上委員会もない」と強調した。

ひろゆき氏は「さんまさんの下の世代でそれをやってる人はいるんですか？」と聞くと、くるまは「できるできないというかやりたいかどうかにもよるんですけど、まず吉本以外でそれをやっている人はいないです。団体芸という発想がないので」と答えた。