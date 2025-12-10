韓国の街中に設置されている非常ベルがSNS上で大きな注目を集めている。



「もし韓国旅行中に危険を感じた時はこの非常ベルを押してください。 警報音が鳴ったりすぐ警察に繋がって駆けつけてくれます 押した位置を把握できる＋防犯カメラがあるので韓国語で場所が言えなくても大丈夫！ 人通りの少ないところによく設置されてるので覚えておくと安心です」



と件の非常ベルを紹介したのは韓国在住のharuさん（@haruori85）。



柱に設置されたこの非常ベルを押せば、監視カメラによって管制要員と24時間連絡が可能。なにかトラブルがあった際、警察に迅速に助けを求めることができるのだ。たしかにこれなら韓国の地理や言語に不慣れな観光客でも安心だ。



haruさんにお話を聞いた。



ーーどんな場所に設置されているのでしょうか？



haru：基本的に非常ベルは河川敷や人通りの少ない道、公園に設置されています。最近は公衆トイレ、エレベーター、地下通路、マンションの駐車場 など、危険性があろう場所には積極的に設置されるようになりました。これからももっと増えていくと思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



haru：韓国へ旅行される方がこちらのポストに反応してくださると思ってましたが、意外と日本への設置を求める声が多く驚いております。地域によって似たようなものがあったりもするそうですが、女性への性被害や暴力事件がなくならない昨今、もちろん男性もですが安心して夜道を歩けるように万能な性能でたくさん普及してくれるとうれしいです。



SNSユーザー達から



「これはめっちゃいい気がする。 交番に駆け込んでも警らに出てて人がいないとかあるし、治安が良く無いところでは有用かも。」

「ほ〜これは日本でも欲しいな」

「つくば市で同じような物を見たことがあります。 併設されていた案内板が数年前に撤去されているので使用できないかもしれませんが…」

「かつて何処にでもあった公衆電話は、硬貨を投入せずとも110番や119番への通報が出来た。 数多くの公衆電話が撤去された現在、携帯電話を使えない状況下における緊急通報は、以前より困難になっている可能性が… 画像の様な緊急通報ボタンを公衆電話跡地に設置すれば、その空白を埋める事が出来る。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



現在、韓国政府は誘拐や性犯罪、ストーカー対策に力を入れており、こういった非常ベルや防犯アプリが急速に普及しているようだ。読者のみなさんも韓国を旅行される際はぜひ参考にされたい。



