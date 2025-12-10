5歳になるシベリアンハスキーの女の子、シャンテちゃんや保護猫たちと暮らす、ハマジ（@xxhama2）さん。



【動画】嘔吐してしまい、ナデナデしてなぐさめられる犬さん

この日、愛犬のシャンテちゃんが突然、何度も嘔吐。ピーピーと悲鳴を上げながら苦しそうに吐いていたという。



動物病院では、獣医師に容態や状況を正確に伝えるため、動画や写真の撮影が推奨されている。ハマジさんも急いで動画を撮影。その際の様子をX（旧Twitter）に投稿した。



「シャンが何度も何度も嘔吐しまして。これはまたカメムシ食ったなと思ってゲロ確認したらカメムシが出てきました。お前ー！カメムシ食って吐きまくるの4度目やぞー！もう5歳なんだからそろそろ学習してくれー！嘔吐症状怖すぎる！まだちょっと気分悪そう…！バカちん…！」



ハマジさんのポストにある通り、シャンテちゃんの嘔吐の原因はなんと「カメムシ」。



カメムシに毒性はなく、犬猫が食べても危険はないが、あの臭い分泌液が刺激となり、嘔吐や大量のヨダレなどの一時的な症状を引き起こすそうだ。



「そろそろ学習してほしい…」

今回で4度目だという懲りないシャンテちゃんについて、「だいたい途中でピィピィ悲鳴あげながら吐くんですが、そんな苦しい思いを何度もしてるのに食うんですよ！ナンデェ⁉︎ ヤメテェ⁉︎」「ぜーんぜん学習しない！毎回悲鳴上げつつ吐いてるのに」「5歳、なおかつ4回目なのでなんとかここで学習してほしい…」「ほんとなぜ食べるのか…。犬としゃべれるようになったら真っ先に聞きます」と、飼い主としての切実な思いをXに楽しく投稿していたハマジさん。



焦りながらも冷静に「カメムシ」と見抜いた理由と対処法について、ハマジさんにお話を聞いた。



「異変」に気づいたら…まず状況の確認と原因の把握

ーー嘔吐の原因が「カメムシ」と気づいたきっかけは…？



「犬や猫が嘔吐した場合、だいたいの原因を把握したいので、手袋をして嘔吐物をかきわけ、内容を必ず確認しています。『異物はないか』『血は混じってないか』『胃液のみなのか』『胃液であれば何色か』などを確認します。



シャンテの嘔吐物は毎回カメムシが出てきます。カメムシは無毒なので、出てきたら逆にホッとします（笑）。出てきた異物によっては即病院ですし、カメムシが出なかった場合も、私には何が原因かがまったくわからないので即病院に行きます」



ーーシャンテちゃんの先輩犬、シルビアちゃんや猫ちゃんたちもカメムシをパクッとやったことがありますか？



「ないです。シャンテだけ（笑）」



ーーシャンテちゃんの今後のカメムシ対策、何か考えていますか？



「まずシャンテがいつカメムシを食べているのかがまったくわからなくて…。おそらく庭に出した時だと思うので、なるべくカメムシが来ないよう、カメムシ避けを窓にスプレーしていますが、カメムシは窓以外にも家や庭のどこかしらにいるため、いつの間にか食べてしまっています…。もし何か良い対処方法があったら教えていただきたいです！」



獣医師に症状や様子を伝えるための「動画」や「写真」

ーー今回のような「ペットの異変」を発見した際、ハマジさんはいつもどんな対処をされていますか？



「当たり前なんですが、早めの病院受診を心がけています。例えば、いつも顔をなめる猫が今日はなめてこない…というだけで『おかしい』と思い病院に連れて行ったことがあるのですが、実際とても具合が悪く、すぐに手術が必要な病気だったことがあります。



私よりも姉がその辺の意識が高くて、些細なことでも愛猫愛犬の様子に違和感を覚えた時は病院に連れて行っているので、見習うようにしています。異常がなければそれはそれで安心できますしね。



また、病院に行った際、口頭では説明しづらいこともあるので、先生に見せるために様子を動画で撮るようにしています。見せる機会がなくても撮ってます。吐いた時は嘔吐物の写真、便の調子が悪いときは便の様子を撮ったりします。なので、愛犬愛猫の調子が悪い時のカメラロールは大惨事です…」



「カメムシ成分」を吐き切った後は…

不調などを「言葉」で伝えられないペットたちの命と健康を守るためには、飼い主が日頃から様子をしっかりと観察し、少しでも違和感を覚えた場合はすぐに獣医師の診断を受けることが肝心だ。



なお、動画の後、カメムシ成分を吐き切った後のシャンテちゃんはすっかり元気を取り戻し、すっきりとしたいい表情をしていたそうだ。



◼︎ハスキー犬2頭+猫5匹と過ごすハマジさんの毎日を描くイラストエッセイ「猫とハスキーとハマジ【電子特典付き】 (3)」（2025/11/1〜2026/1/31の3ヶ月間、Kindleなどで読み放題）



酔っても懲りない人間と同じようなものかも

＜以下、ハマジさんの投稿に対して寄せられた共感の声や、同様の経験した犬猫の飼い主さんたちからのコメントの数々＞



「そりゃ、アレを口の中に入れたら吐くよな。近くで臭い嗅ぐだけでもオエってなるレベルやのに…かわいそうにw でも、好奇心が優ってしまうんやろな」



「食うたことないけど、自転車走行中に口の中に飛び込んできてエライ目に遭ったことはある。あれ臭いだけでなく、粘膜ヒリヒリするからなぁ」



「何回も食べちゃうのは、前のはまずかったけど今回のは美味しいかもしれない...で食べちゃうのかしらw」



「カメムシ食べて吐くと（飼い主から）優しくしてもらえると学習してるかもしれないですね（笑）」



「人間もわかってて酒飲み過ぎて吐いて、しんどくなって『もう飲まん』とかのたまって、しばらくしたらまた酒飲んでるから同じようなもんかもしれん」



うちの犬も常習犯

「うちの犬も1歳のころ、くちゃくちゃ何か食ってるな（オヤツあげてないのに）と口を開けさせたらカメムシが飛んで逃げてった。犬の大好物なのかね、カメムシは」



「うちの犬、カメムシは食べずに体を擦り付ける（勘弁してくれ）」



「10歳になる我が家のラブもやってますトホホ」



「うちは猫がやりました」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）